Le problème de toutes les plateformes réservées au dématérialisé comme Steam, c'est que des jeux peuvent disparaître sans avertissement. Et il n'y a absolument rien que les joueuses et joueurs ne puissent faire, si ce n'est attendre patiemment un éventuel retour. Généralement, cela arrive à cause de l'expiration de licences, comme pour l'utilisation de certaines musiques en jeu par exemple. Tant qu'un nouvel avenant au contrat initial n'est pas trouvé, il est impossible de proposer un titre à la vente en l'état. Cet action-RPG jugé culte en a fait les frais pendant une très longue période.

Un jeu culte de 2010 disponible à nouveau sur Steam

C'est la semaine des retours inattendus avec celui de Resident Evil sur GOG. Le légendaire survival horror de Capcom peut être enfin acheté sur la boutique pour 9,99€. Et c'est une grande nouvelle car, jusqu'à maintenant, cette version de 1996 n'était jamais arrivée sur PC. L'erreur est réparée et l'éditeur ajoutera Resident Evil 2 & 3, dans leur jus, d'ici la fin de l'année. En mars 2024, GOG a également pu mettre la main sur Alpha Protocol. Un action-RPG culte pour certains, développé par Obsidian Entertainment (Awoved, Fallout New Vegas), qui est sorti en 2010. Il avait été retiré de la plateforme et de Steam, en raison de l'expiration des licences de musiques telles que Final Countdown d'Europe.

À l'image de GOG, Steam a pu remettre Alpha Protocol en ligne... mais il semble y avoir un gros problème. Beaucoup remarquent que la dernière mise à jour remonte à 2020. Ce n'est donc pas dit que le jeu disponible sur Steam tire avantage des nouveautés détaillées par GOG. À savoir des succès, une bande son sous licence, une prise en charge des manettes PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch.

Sur la Toile, certains pensent que la version d'Alpha Protocol sur Steam pourrait recevoir un patch ultérieurement. À la différence de GOG, la plateforme n'a même pas communiquée sur ce retour pourtant très attendu. En revanche, il y a bien une promotion jusqu'au 18 juillet 2024 pour acheter le soft à 15,99€ au lieu de 19,99€.