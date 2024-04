Steam a récemment annoncé une mise à jour importante de sa politique de remboursement. Celui-ci affectera les joueurs optant pour des préachats de jeux offrant un accès en avant première. Dans le cadre de cette nouvelle réglementation, le temps passé à jouer durant la phase d'accès anticipé sera dorénavant inclus dans le calcul du délai imparti pour demander un remboursement.

Un changement qui divise sur Steam

Cette modification signifie que les joueurs devront être plus attentifs à la durée de leur engagement dans ces jeux avant la sortie officielle. Puisque chaque heure passée en jeu sera comptabilisée dans le temps total permis pour effectuer une demande de remboursement. La politique précédente permettait aux joueurs de profiter d'une période d'essai sans que celle-ci n'impacte le délai de remboursement. Offrant ainsi une flexibilité appréciée des utilisateurs. Mais certains pouvaient en abuser.

L'update de cette politique pourrait avoir un impact significatif sur la façon dont les consommateurs envisagent l'achat de jeux en accès anticipé. Les joueurs pourraient devenir plus prudents, évaluant plus rigoureusement les titres avant de s'engager dans un achat. D'autre part, cette modification pourrait également encourager les développeurs à offrir des versions plus abouties et stables. Durant les phases d'accès anticipé afin de maintenir l'intérêt et la satisfaction des joueurs. Cela n'en reste pas moins un changement en profondeur.

Pour plus de détails sur les conditions de remboursement ou pour comprendre comment cette politique s'applique à votre situation, Steam invite ses utilisateurs à consulter la section dédiée aux remboursements sur leur plateforme. Cette mise à jour reflète l'engagement continu de Steam à ajuster ses services pour mieux répondre aux besoins de sa communauté. Tout en assurant une expérience de jeu équitable pour tous. Mais comme certains vont se retrouver lésés dans l'histoire, ça râle déjà. Même si beaucoup estiment que c'est aussi tout à fait normal. Et que ça aurait dû être le cas depuis bien longtemps.