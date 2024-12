On est à moins de deux semaines de la nouvelle année et les différentes plateformes profitent de cette période pour vous offrir une rétrospective des douze derniers mois. C'est le cas dans la musique avec Spotify par exemple, mais surtout dans le jeu vidéo avec les récapitulatifs de l'année 2024 chez PlayStation, Xbox et Nintendo. Les PCistes n'ont pas été oubliés puisque Valve a activé le Steam Replay 2024. Vous allez pouvoir voir en détail les jeux et genres qui ont rythmé vos journées et soirées.

Découvrez votre bilan Steam avec la rétrospective 2024

« À combien de jeux avez-vous joué, et ça donne quoi par rapport à l'année dernière ? Avez-vous débloqué une myriade de nouveaux succès ? Qu'en est-il de votre série de jours d'affilée la plus longue ? Toutes ces informations et plus encore se trouvent dans votre rétrospective » détaille Valve au sujet de votre bilan personnel 2024 sur Steam. Dans cette rétrospective, vous pourrez voir le nombre de succès déverrouillés, le nombre de jours joués d'affilée, une comparaison avec le reste de la communauté Steam, le temps de jeu par mois, ou encore avoir une toile d'araignée pour visualiser les genres de jeux sur lesquels vous avez passé le plus de temps en 2024.

Au sein de la rédac, c'est plusieurs salles, plusieurs ambiances, même si ça se rejoint parfois. Les genres sont en tout cas variés avec une propension à la guerre, au STR, au deckbuilding rogue-lite, au battle royale, au souls-like, à l'horreur ou encore à la violence pour nos jeux les plus joués de l'année sur Steam. Voici ce qui ça donne en partie après l'élaboration des toiles. Certains ayant des choses à cacher, et d'autres étant sur Mac (ne jugez pas), ce n'est pas exhaustif.









Envie de consulter votre propre récap de l'année 2024 ? Vous pouvez découvrir votre bilan en vous rendant sur la page Rétrospective Steam 2024. Si vous êtes connectés, les stats seront générées automatiquement et quasi instantanément. N'hésitez pas d'ailleurs à partager votre résumé de l'année dans les commentaires, mais libre à vous de garder des choses secrètes.

Source : Actualité Steam.