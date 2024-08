Comme toujours, Steam offre une excellente opportunité pour obtenir des jeux gratuits. C’est parfait pour élargir sa bibliothèque et profiter de l’été de la meilleure façon possible.

L'été 2024 continue d'apporter des surprises aux amateurs de jeux vidéo, avec deux titres notables disponibles gratuitement sur Steam, mais pour une durée limitée. Comme toujours, il va falloir être rapide pour en profiter et ne pas manquer le coche. Ne vous inquiétez pas, vous avez encore un peu de temps.

Deux jeux gratuits sur Steam mais il faut faire vite !

Actuellement, Intravenous est disponible gratuitement sur Steam, mais il y a un petit détail à noter. L'offre est accessible via la plateforme Fanatical, un site bien connu pour ses bundles de jeux et ses offres spéciales. Les joueurs peuvent obtenir une clé Steam gratuitement en se rendant sur Fanatical, mais l'offre est limitée dans le temps, ne durant que 16 heures à partir du moment où vous lisez cet article. Si vous êtes un fan de jeux d'infiltration et que vous n'avez pas encore découvert Intravenous, c'est une occasion à ne pas manquer.

Intravenous est un jeu d'action-stealth développé par Roman Glebenkov sorti en juillet 2021. Ce jeu a capté l'attention grâce à son approche unique de l'infiltration, où chaque décision peut changer le cours du jeu. Vous incarnez un personnage déterminé à venger la mort de son frère, se frayant un chemin à travers divers ennemis en utilisant furtivité et stratégie.

Le gameplay est punitif mais gratifiant, avec une intelligence artificielle qui réagit de manière crédible à vos actions. Les niveaux sont conçus pour offrir plusieurs chemins et options, ce qui incite à l'exploration et à la rejouabilité. Le jeu propose également un système de personnalisation des armes et de l’équipement, permettant d’adapter votre approche en fonction de votre style de jeu. Vous pouvez récupérer l'ensemble sur ce site.

Un autre jeu dispo

En parallèle, Drawful 2, un jeu de société numérique développé par Jackbox Games, est également proposé gratuitement sur Steam. Ce titre, qui fait partie de la célèbre série Jackbox Party Pack, est parfait pour les soirées entre amis ou en famille. Le jeu repose sur un concept simple mais addictif : chaque joueur reçoit un mot ou une phrase à dessiner, souvent absurdes, et les autres doivent deviner ce que c'est. Les mauvaises interprétations et les dessins peu réussis mènent à des moments de franche rigolade, faisant de Drawful 2 un incontournable des soirées jeux.

La bonne nouvelle, c'est que Drawful 2 est gratuit sur Steam jusqu'au 28 août 2024. Il reste donc encore quelques jours pour ajouter ce jeu à votre bibliothèque. Une fois ajouté, il restera vôtre pour toujours. Pour le récupérer, il faut aller sur la page Steam.

