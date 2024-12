Comme toujours avec Steam, nous avons en premier lieu des jeux à essayer gratuitement en prolongement du week-end. Période des fêtes oblige, d'autres jeux ou encore des contenus de jeux existants sont cependant à récupérer gratuitement pour du plus long terme, en passant par la plateforme de Valve ou des revendeurs tiers. On vous déballe tout ça.

Un jeu encore à l'essai sur Steam

Commençons donc par l'offre la plus pressante sur Steam, qui concerne un très gros morceau de la plateforme : Black Desert Online, de Pearl Abyss. Celui-ci s'est rendu disponible à l'essai gratuit ce week-end, et l'offre s'étend encore jusqu'à la fin de l'année. Cela tombe plutôt bien, puisqu'une nouvelle classe, Deadeye, pour les fans de Far West, arrivera sur le jeu le 24 décembre. À noter par ailleurs que le titre peut être obtenu gratuitement jusqu'au 5 janvier, si l'offre d'essai vous a convaincu.

Deux jeux gratuits à garder avant Noël

Passons ensuite aux offres de jeux gratuits moins pressantes, mais tout aussi intéressantes. D'un côté, nous avons Distant Space 2, à récupérer en ce moment sur Steam. Il s'agit d'un petit jeu indé minimaliste qui rappelle grandement les bon vieux shooter de l'époque comme Space Invader ou encore Asteroid. Pour l'obtenir, rendez-vous sur sa page dédiée sur la plateforme de Valve.

Ensuite, nous avons un autre jeu indé à ajouter gratuitement à sa bibliothèque Steam, mais en passant cette fois par Fanatical. Le jeu en question est une pure pépite du genre rogue-lite, et qui plus est française : ScourgeBringer, fort d'un gameplay ultra nerveux et sa direction artistique de très solide facture. Pour l'obtenir, il suffit de se rendre sur la page Fanatical du jeu, de s’inscrire sur le site en liant son compte Steam et de réclamer son cadeau. Steam demande toutefois d’avoir un compte actif sur lequel vous avez au moins dépensé 5 euros.

Un DLC gratuit et des cadeaux à gagner pour terminer

On arrive au bout des cadeaux que propose en ce moment Steam à ses utilisateurs avec quelques bonus gratuits. À savoir notamment le DLC Train Sim World 2 : Sherman Hill : Cheyenne - Laramie Route à récupérer sur sa page dédiée. Rappelons également que la plateforme organise en ce moment ses Steam Awards 2024. En votant à ces derniers, ou en remplissant divers objectifs pour votre compte, vous pourrez récupérer différents goodies numériques dédiés à cette période de fêtes. Rendez-vous à cette adresse pour en savoir plus.