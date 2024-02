Comme chaque semaine, c'est encore la fête aux jeux gratuits notamment avec le leak des prochains titres offerts par l'Epic Games Store. Mais de son côté, Steam redouble également d'efforts pour permettre à tous ses utilisateurs, sans exception, de jouer gratuitement mais pas seulement. Généralement, au même moment, une série de promotions est disponible pour engranger tout de même un peu de sous. Ces derniers jours, les PCistes ont pu tester DNF Duel, West Hunt et Republic of Jungle. Quels sont les suivants ? On vous les présente.

Deux jeux gratuits sur Steam ce week-end... et même plus !

C'est le dernier jour de la semaine, et comme d'habitude, la plateforme de Valve a prévu de remplir votre week-end avec des jeux gratuits Steam. Des titres qui sont toujours complets, mais qui ne peuvent pas rester à vie dans votre bibliothèque. En effet, ce sont en fait des versions d'essai qui sont accessible pendant trois jours. Après cela, libre à vous de les acheter, et fréquemment, cette offre impulse même la mise en ligne de promotions. Et c'est d'ailleurs le cas pour les deux nouveaux jeux à tester gratuitement dès aujourd'hui.

No Man's Sky

Tournée presque générale pour No Man's Sky ! Le jeu d'Hello Games est disponible gratuitement sur Steam jusqu'au lundi 19 février, mais il l'est aussi sur PS5. Et même là, c'est 100% gratuit puisqu'il n'y a pas besoin d'abonnement au PS Plus pour le récupérer. C'est une grande première dans la mesure où il n'avait jamais été offert de cette manière auparavant, mais il y a une raison à cela. Les équipes ont souhaité marquer le coup et célébrer la sortie de l'expédition Omega. Une nouveauté qui apporte une aventure supplémentaire, mais également tout un tas de changements. Par exemple, il y a une refonte totale des expéditions, un nouveau Dreadnought pirate, et des missions inédites ont été ajoutées sur les planètes. Et ce ne sont là que quelques exemples. No Man's Sky est actuellement gratuit sur Steam.

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Après l'exploration spatiale de No Man's Sky, le deuxième jeu gratuit Steam du week-end vous propose d'appeler des potes pour incarner des personnages Nickelodeon, et de participer à des combats survoltés à la Smash Bros. Le brawler Nickelodeon All-Star Brawl 2 est à essayer gratuitement jusqu'au lundi 19 février prochain. Bob L'Éponge, Aang d'Avatar The Last Airbender, plusieurs personnages des Tortues Ninja (Raphaël, April O'Neil...) ou encore Garfield font partie du casting de cette suite. Comme pour la licence culte de Nintendo, les combattants ont des techniques qui leur sont propres, mais disposent aussi d'attaques ultimes pour faire encore plus mal. Si vous souhaitez conserver le jeu après l'essai gratuit Steam, une réduction de 50% s'applique jusqu'au 22 février. Nickelodeon All-Star Brawl 2 vous revient alors à 24,99€.

Comment jouer gratuitement à No Man's Sky et Nickelodeon All-Star Brawl 2 sur Steam ? C'est extrêmement facile. De toute évidence, il faut d'abord que le launcher soit installé sur votre PC et que vous ayez un compte actif. Ensuite, rendez-vous sur les pages des titres, puis cliquez sur « Jouer au jeu ». Si No Man's Sky vous intéresse après coup, il est à 29,49€ jusqu'au 26 février 2024.

C'est tout ? Eh bien, oui, mais si vous êtes curieux de découvrir d'autres jeux, il y a plus. RPG Maker XP, qui vous permet de littéralement créer votre RPG sans connaissance particulière dans le domaine, est encore gratuit jusqu'au lundi 19 février à 19h00. Republic of Jungle, un « Among Us de la politique », est également disponible mais pour une durée indéterminée. Les développeurs ont en effet ouvert l'accès anticipé à toutes et tous pendant quelque temps sur Steam. Le principe ? Deux équipes s'affrontent. Les Loyalistes qui doivent prêter allégeance au président Puma et étouffer tous les scandales qui pourraient l'éclabousser, et les Leakers qui doivent sortir toutes les affaires possibles et les rapporter à la journaliste Fiona Fox.