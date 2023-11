Il n'est pas indispensable d'attendre les grandes périodes de soldes pour bénéficier de réductions sur les jeux Steam. La plateforme de Valve offre toute l'année des jeux de qualité pour tous les goûts, y compris des titres compatibles avec le Steam Deck. C'est une excellente occasion, notamment en cette semaine de novembre qui est assez riche en nouveautés.

De beaux jeux en réduction sur Steam

Cette période ne voit peut-être pas la sortie de titres AAA, mais Steam propose néanmoins une sélection de jeux à gros budget émanant de grands éditeurs. Parmi eux, Anno 1800 d'Ubisoft se démarque comme un trésor dans l'univers des jeux de stratégie. Les joueurs endossent le rôle de colons au commencement du 19ème siècle, avec pour mission de métamorphoser un terrain désert en une prospère métropole industrielle, complète avec sa gare et son train à vapeur. Mais ce n'est pas tout. Si la stratégie n'est pas votre fort et que vous inclinez vers l'action, Sniper Elite 4 répondra surement à vos attentes. Ce jeu incontournable vous transporte en Italie en 1943 où vous devez éliminer des soldats de l'Axe. Il offre une expérience assez jouissive avec un système de ragdoll détaillé et des effets de bullet time/gore très recherchés.

DayZ, un jeu qui a essuyé de nombreuses critiques à sa sortie mais qui a su s'imposer avec le temps, figure également sur la liste. Il n'est peut-être pas le pionnier du genre survie, mais il a joué un rôle clé dans sa popularisation et a influencé de nombreux développeurs. Enfin, pour ceux qui aspirent à des stratégies plus élevées, Age of Wonders 4, une perle du genre 4X disponible depuis mai seulement, est à ne pas manquer. Considéré comme le meilleur jeu 4X de ces dernières années, il serait regrettable de passer à côté.

Sélection de jeux cultes :

Sélection de jeux à moins de 5 euros

Cette fois-ci, nous explorons les jeux à moins de 5 euros, car il est important d'offrir des options pour tous les budgets. Il est tout à fait possible de dénicher de véritables trésors à ce prix-là, y compris des titres relativement récents. Parmi eux se distingue Steep, le jeu de sports de glisse d'Ubisoft, qui a été salué pour sa qualité. Il y a aussi Dead Island, qui reste indiscutablement l'un des meilleurs jeux de zombies actuellement disponibles. Et n'oublions pas Titan Quest Definitive Edition, une merveille du jeu vidéo qui mérite bien une belle réduction aussi. Un grand classique du Hack 'n' slash.