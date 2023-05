Steam ne fait jamais les choses à moitié. Si la célèbre plateforme de Valve est réputée pour proposer de très très grosses soldes saisonnières, elle est aussi connue pour ses belles promotions régulières. En l'occurrence, chaque semaine, Steam met en avant plusieurs éditeurs et tous leurs jeux. Cette semaine, Annapurna fait partie des heureux élus à être mis en avant. Et ça tombe bien, puisque l’éditeur est à l’origine de jeux absolument incroyables qui sont ici en promo !

De nombreuses pépites en promo sur Steam

Annapurna ça ne vous dit peut-être rien comme ça, mais l’éditeur a le nez fin pour trouver les pépites. Il y a fort à parier que vous connaissez au moins un des jeux édités par l’entreprise. Et si ce n’est pas le cas, c’est le moment de vous rattraper parce qu’il y a de sacrés petits trésors, comme Stray par exemple. Une exclusivité console PlayStation également disponible sur PC via Steam donc, qui vous propose d’incarner un chat dans un univers dystopique. Un voyage poétique, intriguant et fascinant.

On trouve également des jeux narratifs comme Telling Lies ou encore Twelve Minutes, tous deux très appréciés. Vous avez aussi du contemplatif avec The Unfinished Swan ou encore What remains of Edith Finch. Des walker simulator qui pourraient bien vous happer grâce à leur univers et leur narration. On note aussi la présence de l'excellent Néon White, ou encore du non moins bon Maquette. Le premier est un jeu exigeant et hyperactif, et le second un puzzle game qui se joue des proportions.

Les pépites en soldes sur Steam jusqu'au 18 mai 2023

Enfin, dans ces promos Steam on trouvera de véritables monuments de la scène indépendante. Des pépites que l’on ne présente même plus en vérité tant leurs noms sont connus de toutes personnes s'intéressant de près ou de loin aux jeux indé. On parle ici de Journey, voyage incroyablement poétique qui prend littéralement aux tripes tout en faisant un bien fou aux yeux et aux oreilles.

Mais l’on pense aussi et surtout à Outer Wilds, considéré par énormément de personnes comme l’un des meilleurs jeux de ces dernières années, toutes catégories confondues. Ici, on y joue un alien, astronaute à devenir, qui va se retrouver coincé dans une boucle temporelle contre son gré. C’est alors que démarre un voyage incroyable à la narration exemplaire. Ici aussi, on en prend plein les yeux, plein les oreilles et tout simplement plein la tronche. À faire absolument !

Les jeux à moins de 5€, certains à moins de 2€ !

Flower à 1,80€ au lieu de 6,69€ (-73%)

à 1,80€ au lieu de 6,69€ (-73%) Florence à 1,81€ au lieu de 5,49€ (-67%)

à 1,81€ au lieu de 5,49€ (-67%) Donut County à 3,68€ au lieu de 12,29€ (-70%)

à 3,68€ au lieu de 12,29€ (-70%) Gorogoa à 4,19€ au lieu de 13,99€ (-70%)

à 4,19€ au lieu de 13,99€ (-70%) The Unfinished Swan à 4,19€ au lieu de 13,99€ (-70%)

à 4,19€ au lieu de 13,99€ (-70%) Telling Lie s à 4,74€ au lieu de 18,99€ (-75%)

s à 4,74€ au lieu de 18,99€ (-75%) Wattam à 4,74€ au lieu de 18,99€ (-75%)

à 4,74€ au lieu de 18,99€ (-75%) What Remains of Edith Finch à 4,74€ au lieu de 18,99€ (-75%)

Les jeux PC à moins de 10€ sur Steam

A Memoir Blue à 5,69€ au lieu de 7,59€ (-25%)

à 5,69€ au lieu de 7,59€ (-25%) If Found... à 6,14€ au lieu de 12,29€ (-50%)

à 6,14€ au lieu de 12,29€ (-50%) Hohokum à 6,64€ au lieu de 9,49€ (-30%)

à 6,64€ au lieu de 9,49€ (-30%) Journey à 6,99€ au lieu de 13,99€ (-50%)

à 6,99€ au lieu de 13,99€ (-50%) Sayonara Wild Hearts à 7,37€ au lieu de 12,29€ (-40%)

à 7,37€ au lieu de 12,29€ (-40%) Last Stop à 9,19€ au lieu de 22,99€ (-60%)

à 9,19€ au lieu de 22,99€ (-60%) Hindsight à 9,23€ au lieu de 13,99€ (-34%)

à 9,23€ au lieu de 13,99€ (-34%) Ashen à 9,49€ au lieu de 37,99€ (-75%)

à 9,49€ au lieu de 37,99€ (-75%) Maquette à 9,49€ au lieu de 18,99€ (-50%)

à 9,49€ au lieu de 18,99€ (-50%) I Am Dead à 9,49€ au lieu de 18,99€ (-50%)

