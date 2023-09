Les semaines passent et les promos s’enchaînent sur Steam. La plateforme de Valve continue de proposer tout un tas de jeux à prix cassé le temps de quelques jours. Cela va de productions indépendantes, aux mastodontes de l’industrie en passant par des jeux plus modestes. Il y en a souvent pour toutes les bourses et surtout tous les goûts et les nouvelles offres disponibles le prouvent encore une fois. En ce début de semaine, la boutique met en avant aussi bien des licences cultes que des titres qui ne demandent qu’à être un peu plus connus. Entre jeux à petits prix et réductions pouvant grimper jusqu’au -80%, il y a de quoi faire.

Les nouvelles offres de la semaine

La période des grosses sorties approche à grands pas. Quelques productions particulièrement attendues sont déjà venues ouvrir le bal, à l’instar de Baldur’s Gate 3 et de Starfield. Elles seront ensuite suivies de jeux tout aussi importants comme Marvel’s Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder ou encore Assassin’s Creed Mirage. Si certains joueurs vont clairement se ruer ces prochaines sorties, mais les plus économes vont surtout se jeter sur les meilleures offres actuelles. Et quand Steam propose certaines licences emblématiques de l’industrie à prix cassé, difficile de résister.

Au menu de ce début de semaine, l’incontournable Red Dead Redemption 2 à -70% jusqu’au 21 septembre, les excellents Dark Souls 3 et Dark Souls Remastered qui ne sont à -50% que pendant encore quelques heures, et surtout toute une panoplie de jeux édités par Focus Home Entertainment. Cela va d’Atomic Heart, en passant par A Plague Tale Requiem, sans oublier leurs productions indépendantes comme Dordogne. Voici la liste des meilleures promos Steam de ce début de semaine.

Les meilleures promos Steam du moment