Il y a toujours moyen de se faire plaisir pour pas cher. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez, vous pouvez forcément profiter de belles promotions, voire de jeux gratuits comme le proposent régulièrement GOG et l'Epic Games Store aux joueurs PC. Steam n'est pas en reste et offre d'ailleurs un accès gratuit à un très bon titre pendant encore quelques heures. Mais le gros événement de la semaine pour la plateforme, c'est son 20ᵉ anniversaire, qu'elle fête avec de beaux cadeaux pour les joueurs et de promos.

Steam a 20 ans et fête ce bel anniversaire avec les joueurs

Et oui, Steam a déjà 20 ans. Valve lançait sa plateforme le 12 septembre 2003, l'année de sortie de Silent Hill 3 ou encore... du premier Call of Duty. « Nous ressentons une fierté et une gratitude immenses en constatant ce que nous avons accompli ces 20 dernières années », confie Valve dans son communiqué. Pour fêter ça, l'entreprise partage une rétrospective des meilleurs jeux parus chaque année depuis la création de Steam. Beaucoup d'entre eux sont actuellement en promotion comme Red Dead Redemption, qui voit son prix passer de 59,99€ à 19,79€.

Si vous avez déjà terminé Starfield et que vous êtes en manque d'aventure SF, vous pouvez aussi récupérer l'édition Légendaire de Mass Effect qui comprend la trilogie culte pour 11,99€. Les plus nostalgiques préféreront certainement se jeter sur Half-Life 1 et 2 ainsi que Counter-Strike, les jeux cultes de Valve qui coûtent moins d'un euro. Ces offres expirent le 25 septembre prochain, alors ne tardez pas trop non plus si vous voulez faire des économies.

Pour ses 20 ans, Steam ne s'arrête pas là. La boutique offre gratuitement des autocollants, deux arrière-plans et un avatar animé de Counter-Strike 2 à récupérer dans la boutique des points. De quoi bien se préparer avant la sortie du FPS, actuellement en phase de bêta. Dans sa rétrospective, Valve revient aussi sur toutes les évolutions que Steam a connues au fil des années. Elle revient également sur certaines créations importantes comme les Steam Awards et bien évidemment la sortie du Steam Deck en 2022. Une belle histoire qui n'est certainement pas près de s'arrêter malgré l'émergence de concurrent comme l'Epic Games Store ou GOG.