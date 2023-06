Steam explose une nouvelle fois les prix d'un très grand nombre de jeux divers et variés. Parfois, il est même assez difficile de s'y retrouver. Chaque semaine, ce sont des centaines de titres qui se trouvent soldés. Certains sont même parfois vendus qu'une poignée d'euros. C'est pourquoi de temps en temps, il nous arrive nous aussi de mettre le nez dedans pour vous dégoter quelque chose de sympa.

Steam casse les prix d'une grosse licence

Aujourd'hui par exemple, Steam solde l'une des licences qui fonctionne le mieux sur sa plateforme. Une licence de jeux coopératifs issue d'un des plus gros univers de la sphère vidéoludique (et geek) : Warhammer Vermintide.

Une licence dotée de deux épisodes tout aussi bons l'un que l'autre et surtout encore totalement jouables et très joués en ligne. Deux excellents titres qui sont actuellement à prix fracassé sur Steam. Le premier opus est carrément vendu pour moins de 3 euros. Autant vous dire que c'est cadeau.

Dans Warhammer Vermintide 1 & 2, on incarne plusieurs personnages dotés de capacités uniques. Jouables jusqu'à quatre, vous pouvez (devez) jouer en coopération avec d'autres joueurs, ou l'IA, pas si mauvaise que ça pour des jeux du genre. Les missions prennent la forme de niveaux à la Left 4 Dead. Vous devrez faire tout un trajet en éliminant la menace sur la route et en survivant aux hordes et autres événements aléatoires qui viendront essayer de vous anéantir.

À la différence des autres jeux du genre, les Warhammer Vermintide proposent une dimension RPG plutôt poussée. Le loot entre en jeu tout comme la gestion de votre équipement. Il sera même possible de faire de l'artisanat. Des mécaniques essentielles si vous espérez pouvoir accomplir les plus gros défis et jouer dans des difficultés élevées.

Warhammer Vermintide à moins de 3€ !

Adorés des joueurs, les Warhammer Vermintide ont également eu le droit à de très nombreux DLC. Des cosmétiques mais également des extensions amenant du contenu. Ces derniers sont eux aussi plutôt aimés et tous en promotion à prix cassé. Certains d'entre eux sont même gratuits. D'ailleurs, des packs existent regroupant les jeux de base et leurs DLC. Vous pouvez même vous offrir la collection complète si vous le souhaitez. Notez que seul, chacun des jeux pourra déjà vous tenir plusieurs dizaines d'heures devant votre écran sans sourciller.

Les jeux Warhammer soldés sur Steam jusqu'au 8 juin 2023

Warhammer : End Times Vermintide à 2,79€ au lieu de 27,99€ (-90%)

à 2,79€ au lieu de 27,99€ (-90%) Warhammer Vermintide 2 à 5,59€ au lieu de 27,99€ (-80%)

Tous les DLC de Warhammer Vermintide en promo

(les cosmétiques ne sont pas répertoriés ici)

Warhammer Vermintide : Drachenfels à 4,49€ au lieu de 8,99€ (-50%)

à 4,49€ au lieu de 8,99€ (-50%) Warhammer Vermintide : Karak Azgaraz

Warhammer Vermintide : Death on the Reik à 3,49€ au lieu de 6,99€ (-50%)

à 3,49€ au lieu de 6,99€ (-50%) Warhammer Vermintide : Stromdorf à 3,49€ au lieu de 6,99€ (-50%)

Les DLC de Warhammer Vermintide 2 en solde

(les cosmétiques ne sont pas répertoriés ici)