Comme bien souvent, Steam permet à ses utilisateurs de jouer à plusieurs titres gratuitement. Parfois ces derniers sont tout simplement offerts définitivement, d’autres fois il s’agit de période de gratuité limitée durant laquelle on a la possibilité de jouer aux jeux proposés dans leur entièreté. Et il arrive aussi simplement qu’un nouveau free-to-play fasse son apparition. Ce ne sont pas les solutions qui manquent lorsque l’on veut jouer gratuitement avec Steam, et cette semaine encore, il y a de petites choses à se mettre sous la dent.

Un jeu très apprécié jouable gratuitement sur Steam pendant plusieurs jours

On commence les hostilités avec un jeu hyper apprécié qui est ici jouable gratuitement pour un temps limité. Le jeu reste toutefois bien totalement gratuit. Pas de limite de contenu, possibilité de conserver ses sauvegardes… c’est bien plus qu’une simple version d’essai. D’autant plus que là, on parle carrément d’une semaine de gratuité totale. Le jeu proposé, c’est Europa Universalis 4, l’un des meilleurs jeux de stratégie de ces dernières années. Sortie en 2013, le succès est immédiat. Il faut dire que la franchise pèse très lourd dans le cœur des fans de stratégie et de gestion politiques.

L’objectif est simple, dirigez votre pays, imposez-vous auprès des autres, faites-vous une place parmi les grands et si ça ne passe pas, dominez donc le monde !

La franchise est saluée pour sa grande liberté, sa rejouabilité, mais aussi son gameplay d’une profondeur abyssale. Ce quatrième opus n’est pas en reste et s’avère être l’un des plus appréciés sur Steam. Vous avez de quoi vous faire une idée maintenant. Europa Universalis 4 est jouable gratuitement dès maintenant, et ce pendant 6 jours à compter du 17 octobre 2024. D'ailleurs, Steam avait déjà offert de nombreux DLC gratuitement il y a peu, ça tombe donc très bien.

Europa Universalis 4 gratuit jusqu’au 23 octobre sur Steam

Un nouveau free-to-play qui pourrait faire beaucoup de bruit

Le second jeu gratuit marquant de la semaine sur Steam n’est autre que Starborne Frontiers. Un jeu de stratégie de type auto battler tactique, à l’instar de Teamfight Tactics ou encore AutoChess. On incarnera ici différents héros aux commandes de nombreuses unités militaires dans un univers de science-fiction bien ficelé. L’objectif sera bien évidemment d’occire chaque adversaire durant différents rounds. On pourra gagner des récompenses en enchaînant divers contrats, mais également affronter d’autres joueurs dans des combats PvP. Starborne Frontier est donc totalement gratuit et fraîchement sorti puisqu’il n’est en ligne que depuis quelques jours. Ce dernier est à surveiller de très près puisqu’il fait déjà son petit effet auprès de ceux qui l’ont essayé, les notes Steam parlent d’elles même.

Retrouvez Starborne Frontiers gratuitement directement sur Steam .