Il y a peu, Payday 3 est sorti en accès anticipé sur PS5, Xbox Series et PC via Steam notamment. Un jeu de braquage coopératif très attendu qui fait suite à l’un des plus gros succès de la plateforme de Valve. Seulement voilà, le lancement ne s'est clairement pas passé comme prévu, et les joueurs sont en colère, très en colère.

Payday 3 rate sont lancement, les joueurs enragent sur Steam

Aussi bon que puisse être le jeu (notre test arrive prochainement d’ailleurs), le shooter coopératif de Starbreeze n’a pas eu les épaules assez solides pour encaisser l'arrivée des joueurs. Pourtant, même si le jeu a très bien démarré, notamment sur Steam, comme la plupart des grosses sorties, il n'a pas pulvérisé les records comme ont pu le faire d'autres mastodontes cette année, à l'instar de Baldur's Gate 3 ou encore Starfield. Malgré tout, le lancement s'est très mal passé, pire encore, à l'heure actuelle, les soucis subsistent encore.

Le matchmaking est instable, même lorsque l'on souhaite jouer en privé, les parties se lancent quand elles en ont bien envie, les invitations ne fonctionnent pas toujours… les serveurs sont à bout de souffle depuis plusieurs jours et la colère gronde. Actuellement sur Steam, Payday 3 se fait totalement détruire. Un review bombing plutôt important qui a fait chuter sa note la passant en rouge avec la mention “plutôt négative”. Sur un total d'environ 20 000 avis, plus de 17 000 sont négatifs.

Via la page Steam du jeu - (24/09/23) -

Le studio s'excuse et promet du changement sur consoles et PC

Cela fait très mal d'autant que Starbreeze revient de loin. Le studio s'est retrouvé dans la sauce il y a quelques années, sauvé de justesse par Digital Bros. après un Overkill's The Walking Dead totalement raté. Le studio a tenu bon, a continué de soutenir Payday 2 avant de se lancer corps et âme dans le développement de Payday 3, encore stigmatisé par ce qu'il venait de traverser. Finalement, le jeu est sorti il y a quelques jours sur consoles et PC, notamment sur Steam, et la suite, on la connaît. Mais si les choses sont quelque peu difficiles pour le moment, Starbreeze tient à rassurer les joueurs. Des solutions sont déployées petit à petit, les équipes travaillent nuit et jour pour stabiliser le jeu. Le grand patron du studio, Tobias Sjögren, s'est même excusé sur X (Twitter). Il déclare que lui et ses équipes sont «désolés de voir que l'infrastructure n'a pas été capable de tenir le coup», mais que le studio n'avait pas prévu tous les scénarios possibles et qu'ils auraient dû être prêts. Il ajoute ensuite que les développeurs travaillent comme des acharnés pour rectifier le tir.

À l'heure où ces lignes sont écrites, les serveurs ont encore des problèmes sur consoles et PC. Les serveurs ont toujours un peu de mal et sont surtout instables. À voir donc quand tout ceci sera réglé. Vraiment dommage, d'autant que le jeu en lui-même est loin d'être mauvais. Mais ça, on vous en parlera cette semaine dans notre test.