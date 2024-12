La saison des jeux gratuits de Noël est ouvert sur l'Epic Games Store. Pour ce coup d'envoi, la boutique permet aux joueuses et joueurs de télécharger gratuitement The Lord of the Rings: Return to Moria. Un soft Seigneur des Anneaux jouable jusqu'à 8 en co-op. Même si Steam ne pourra pas rivaliser avec l'offre d'Epic, un jeu gratuit à la direction artistique particulièrement réussie est toujours disponible. Et si vous n'avez pas encore réclamer certains cadeaux, vous avez encore quelques heures pour le faire également.

Ultime chance pour obtenir ce jeu gratuit sur Steam

Jusqu'à ce 19 décembre 2024, Steam offre des cadeaux sur deux jeux encore très populaires. Si vous avez signé pour aller au combat pour la beauté de la démocratie, la boutique de Valve vous laisse récupérer l'armure TR-117 Alpha Commander pour Helldivers 2. De son côté, No Man's Sky permet aussi de télécharger le DLC Starborn Phoenix Ship qui correspond à un vaisseau « refaçonné exclusif ».

Comme chaque semaine, Steam invite ses utilisatrices et utilisateurs à découvrir gratuitement, et à garder à vie, le plateformer Pankapu. Un titre à la direction artistique ultra colorée, et sublime, qui joue à fond la carte des vieux jeux et notamment ceux des années 90. « Présenté sous forme de conte lu à un enfant, le jeu possède deux niveaux de lecture : l'histoire de Pankapu, épique et naïve, et celle de la vie de Djaha'rell, dans une réalité sombre et tragique ». En tant que Gardien de Rêves, vous devrez user des compétences et techniques pour sauver votre contrée. À noter que Pankapu est un jeu au format épisodique, mais seul l'épisode 1 est offert sur Steam.

Si vous êtes intéressés, ce jeu gratuit est encore disponible sur Steam, mais attention car aujourd'hui est votre dernière chance de l'obtenir. En effet, comme indiqué par la fiche de la plateforme, l'offre prend fin dès ce mardi 18 décembre. En revanche, si vous êtes dans les temps, il restera pour toujours dans votre bibliothèque. « Obtenez-le avant le 18 déc. à 19h00 pour le garder gratuitement ». Pour le télécharger, rendez-vous sur la page Pankapu Steam.

