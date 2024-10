Bonne nouvelle pour les amateurs de One Piece ! ONE PIECE Bounty Rush, un jeu déjà bien apprécié sur mobile, débarque maintenant gratuitement sur Steam. Cette version PC du jeu multijoueur offre aux fans de l'univers d'Eiichiro Oda l'opportunité de s'affronter dans des batailles épiques en équipe, tout en capturant des trésors emblématiques de la série.

Un nouveau jeu One Piece débarque sur PC

Dans ONE PIECE Bounty Rush, les joueurs s'affrontent en équipes de 4 contre 4 dans des combats dynamiques. Le but ? Capturer plus de trésors que l’équipe adverse. Ce n’est pas qu’une simple course au trésor. Chaque personnage a des compétences spécifiques et appartient à une classe bien définie : attaquant, défenseur ou coureur. Cette diversité de rôles rend les batailles stratégiques, où la coordination entre coéquipiers est la clé du succès.

Ce jeu gratuit, maintenant disponible sur Steam, propose une large sélection de personnages issus de l'univers de One Piece. Vous pouvez incarner vos héros favoris comme Luffy, Zoro ou encore Nami, chacun ayant des capacités uniques. Les cartes, inspirées des lieux cultes de la série comme Alabasta ou Marineford, renforcent encore plus l'immersion dans l'univers pirate.

Un lancement gratuit sur Steam

L'arrivée de ONE PIECE Bounty Rush sur Steam est une excellente nouvelle pour les joueurs PC. Ceux qui préfèrent jouer sur grand écran ou avec clavier et souris vont enfin pouvoir profiter du jeu. La version PC offre aussi une meilleure fluidité et des graphismes améliorés, selon la configuration de votre machine.

Ce jeu reste fidèle à son modèle économique free-to-play, avec des achats intégrés optionnels. Vous pouvez débloquer des personnages supplémentaires, des costumes et autres objets pour personnaliser votre expérience. Mais pas d'inquiétude, il est tout à fait possible de progresser sans avoir à dépenser un centime, ce qui le rend accessible à tous les types de joueurs.

ONE PIECE Bounty Rush ne se contente pas de son contenu initial. Des mises à jour régulières ajoutent de nouveaux personnages, événements et récompenses exclusives. Ces événements thématiques, souvent liés à des arcs majeurs du manga, donnent aux joueurs de bonnes raisons de revenir...

Source : Steam