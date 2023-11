Steam représente une partie importante du quotidien de nombreux joueurs. C'est une plateforme utilisée par plusieurs millions d'utilisateurs pour acheter et jouer à des jeux vidéo. Donc forcément, elle doit constamment se peaufiner, ajouter des fonctionnalités dans le but de faciliter son usage. Valve compte bien continuer à assoir sa domination sur ce marché, et ça passe aussi par des petits ajouts çà et là. Le dernier en date n'est pas encore arrivé, mais nous avons eu des informations à son sujet. Et il va être bien utile.

Steam garde votre intimité bien au chaud

Avez-vous déjà eu honte de posséder un jeu dans votre bibliothèque Steam ? Il est possible que ce soit un cadeau non désiré qui vous a été fait, ou un jeu que vous n'assumez pas spécialement (la bibliothèque Steam cache de sacrés surprises...). Le problème, c'est que vos amis peuvent dérouler la liste des jeux en votre possession. Certains d'entre vous ont peut-être déjà rencontré des problèmes à ce niveau-là. Alors oui, pas de souci pour y jouer, puisqu'on peut se mettre en mode Invisible ou Hors-ligne. Néanmoins, on n'a pas l'option de masquer les titres qu'on détient comme bon nous semble. Eh bien, pas de panique, car la plateforme semble s'atteler à la tâche pour régler ça.

Comme l'a repéré l'utilisateur Thexpaw, Valve a l'air de plancher sur la mise en place d'une nouvelle fonctionnalité très demandé par la communauté. Celle-ci permettra de choisir un jeu et de le mettre en privé. Il sera ainsi masqué de la vue de tous, pour le plus grand bonheur de quelques joueurs. Cet ajout est demandé depuis un certain temps par la communauté et cette découverte fait déjà de nombreux heureux (on vous voit les coquins)D'ailleurs, la communauté n'a pas perdu de temps pour sortir ses meilleures blagues.

Sur X (anciennement Twitter), beaucoup de personnes se sont prêtées au jeu du sous-entendu. « Ah, maintenant je peux enfin jouer à des jeux coquins sans risquer d'être grillé », « Je peux enfin jouer à ce jeu (clin d'œil) sans peur », « Attendez, c'était pas activé par défaut ? Zut », peut-on lire. D'autres mentionnent la quantité astronomique de titres auxquels ils n'ont pas touché : « Je peux enfin cacher chaque jeu que je possède pour que les gens ne sachent pas que j’achète des jeux et que je n’y joue jamais ». Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont le sens de l'humour. Pour l'instant, on ne sait pas quand cette option inédite arrivera sur Steam.

Un gros changement a frappé la plateforme

Pour rappel, un énorme changement sera bientôt opéré sur la plateforme de Valve. À partir du 20 novembre 2023, 27 pays partageront la même devise sur Steam : le dollar américain. Cela va avoir des représailles directes sur le prix de certains jeux, et ça a fâché celles et ceux qui utilisaient les prix volatiles de la boutique dans ces pays pour faire de bonnes affaires. La firme sait qu'il y a des joueurs qui en abusaient, et cette décision radicale a donc été prise. Parmi les concernés, on retrouve notamment l'Argentine et la Turquie qui étaient souvent sélectionnées.