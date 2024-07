Un nouveau jeu gratuit marche pas mal du tout sur Steam en ce moment et pourrait bien faire de plus en plus parler de lui prochainement. Et si c'était lui le prochain jeu viral de la plateforme ?

Très souvent, ce sont les jeux que l’on attend le moins qui nous surprennent finalement le plus. On ne compte même plus le nombre de jeux qui ont explosé sur Steam alors qu’ils semblaient sortis de nulle part. En règle générale, lorsque ça arrive, c’est que la recette a de quoi créer le buzz. En général, ce sont des jeux multi amusants, flippants ou les deux d’ailleurs, et le bouche-à-oreille fait le reste. En ce moment, l’un de ces jeux est en train de décoller et pourrait faire du bruit dans les jours qui viennent. Un jeu gratuit très fun.

Un nouveau jeu gratuit Steam qui a tout pour cartonner

Vous êtes une bande de cambrioleurs et vous tentez de voler de superbes objets. Mais durant votre casse, une entité paranormale s'éveille et n’a qu’un objectif : vous abattre. Cette nuit de vol se transforme alors en combat pour la survie.Voilà pour ce qui est du pitch de Dark Hours Prologue, le nouveau jeu gratuit qui fait pas mal de bruit en ce moment. Il s’agit en réalité d’une expérience assez courte qui mène vers un plus gros jeu, Dark Hours, quant à lui dispo qu’en septembre prochain.

Que ce soit le Prologue gratuit ou le jeu complet, il s’agit d’un titre jouable seul ou en coopération qui mélange donc multijoueur et un zeste d’horreur. Des braquages qui finissent mal et différentes cartes dont il faut à tout prix s’extirper. On pourra pour ce faire utiliser plusieurs outils mis à notre disposition mais aussi certains éléments du décor. L’objectif de ce jeu gratuit Steam étant de ralentir l’entité, se cacher et survivre jusqu’à l’aube. Plus facile à dire qu’à faire. Le jeu intègre des éléments coopératifs immersifs comme le chat local in game qui, comme beaucoup de jeux du genre, apporte un vrai plus.

Vous pouvez l'essayer dès maintenant

Dark Hours Prologue n’est dispo sur Steam que depuis peu, mais il fait déjà son petit effet. Si l’on est loin de l’explosion de certains titres du genre comme Phasmophobia, Lethal Company ou encore Content Warning, ça en prend le chemin et ça n'augure que du bon pour la sortie du jeu complet. Le petit studio Piece of Cake s’est même félicité d’avoir enregistré plus de 100 000 joueurs uniques durant les phases de tests.

Dark Hours Prologue est donc disponible gratuitement sur Steam, tandis que le jeu final Dark Hours ne sortira qu’en septembre prochain, sans date arrêtée pour le moment.

Source : Steam