En parallèle des jeux gratuits proposés par l'Epic Games Store ou Prime Gaming, Steam a en effet lancé une nouvelle édition de son fameux Next Fest, un festival visant à célébrer les futurs jeux à venir en testant des démos plus ou moins conséquentes de ces derniers. La plateforme n'y va pas de main morte, avec réellement des milliers de titres à venir à essayer sans bourse délier. Pour une large majorité, il s'agit de créations indépendantes, qui profitent donc de ce festival pour obtenir une visibilité bienvenue.

Le Steam Next Fest réouvre ses portes avec des milliers de démos

Le Steam Next Fest s'est ouvert dans la soirée, et se tiendra jusqu'au 21 octobre à 19 heures chez nous. Au programme : des milliers de jeux qui ne sont pas encore sortis à tester gratuitement à travers des versions démos. Pour aider ses utilisateurs à trouver les jeux de demain qui pourraient leur plaire, la plateforme propose deux onglets : « Pour vous », en fonction des jeux dans votre libraire et vos recherches sur le magasin, ou par genre.

De ce côté, il y en a littéralement pour tous les goûts : de l'action à la simulation en passant par la stratégie, les RPG, les jeux de sport, de course ou en VR, il y a de quoi se faire plaisir en ce moment sur Steam. Si d'aventure des titres vous plaisent, n'oubliez pas de les ajouter à votre liste de souhaits. La plupart des titres mis en avant par le Steam Next Fest sont en effet des jeux indépendants. Les suivre ou les wishlister peut donc grandement aider les petits studios à être mieux références sur la plateforme. Vous pouvez également visionner des streams de certains des développeurs mis en avant par le festival.

Avec des milliers de jeux à tester gratuitement, on peut facilement se perdre. Voici donc au moins une recommandation par genre de notre cru pour vous aider à y voir plus clair. Bon Steam Next Fest jusqu'au 21 octobre, en tout cas ! N'hésitez pas à nous indiquer les jeux que vous avez testé et qui vous ont vraiment marqué dans les commentaires, si le cœur vous en dit.

Source : Steam