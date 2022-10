Cette fois il ne s'agit pas de soldes mais bel et bien du Steam Next Fest qui permet de profiter pendant 1 semaine de nombreuses démos (jusqu'au 10 octobre 2022 19h00), des centaines pour être tout à fait exact. Histoire de vous faire découvrir plus en détails de nombreux jeux, il y aussi pléthore de lives qui vous permettent de vous faire un avis sans même avoir besoin de télécharger la dite démo.

Des demos à foison grâce au Steam Next Fest

Pour en profiter il faut évidemment se rendre sur cette page et scroller jusqu'à trouver la perle rare. De notre coté on vous conseille très vivement Manor Lords si vous êtes fan de gestion ou si tout simplement vous aimez le Moyen-Age. C'est clairement l'un des jeux les plus attendus par la communauté PC car il tente de révolutionner le jeu de gestion classique en proposant quelque chose de très réaliste :

Manor Lords est un jeu de stratégie qui vous permet d’incarner un seigneur médiéval. Développez votre village de départ pour en faire une cité animée, gérez les ressources et les chaînes de production et agrandissez votre territoire par la conquête. Puisant son inspiration dans l’art et l’architecture de la Franconie de la fin du XIVe siècle, Manor Lords privilégie l’exactitude historique dans la mesure du possible, et l’utilise comme base pour les mécanismes de jeu et les graphismes. On évite les clichés courants sur le Moyen-Âge au profit de l’exactitude historique, afin de rendre le monde plus authentique, plus vivant et plus crédible.

Dans les autres démos du Steam Next on peut vous conseiller aussi Plasma qui est un jeu particulièrement créatif et reposant. Bref, il y a de tout, pour tout le monde !