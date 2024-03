Steam a récemment mis à jour sa plateforme pour inclure des changements dans sa fonctionnalité : les Familles Steam. Disponible dès maintenant en version bêta, cette fonction repense le partage et la gestion des comptes pour les utilisateurs de la plateforme, tout en mettant un accent particulier sur les interactions familiales. Une excellente nouvelle d'autant que beaucoup de nouveautés sont demandées depuis longtemps par les utilisateurs. Une vraie bouffée d'air frais ? Voyez plutôt.

De gros changements sur la famille Steam

La fonctionnalité principale introduite est la possibilité de créer une famille Steam, permettant à jusqu'à cinq membres de partager leurs expériences de jeu sous un même toit virtuel. Cette approche centralise l'accès aux jeux et au suivi du temps de jeu, offrant une gestion simplifiée pour tous les membres de la famille, accessible depuis différents appareils.

La mise à jour apporte également un nouveau système de partage familial. Permettant aux membres de la famille Steam d'accéder et de jouer aux jeux des autres, tout en conservant leurs propres progrès et succès. Cette extension du partage familial vise à enrichir l'expérience de jeu collective. En permettant à plusieurs utilisateurs de jouer en même temps, si plusieurs copies du jeu sont disponibles.

Avec les Familles Steam, un accent renforcé est mis sur la sécurité grâce à un système de contrôle parental actualisé. Les parents peuvent maintenant établir des restrictions spécifiques sur les jeux et surveiller le temps de jeu de leurs enfants, assurant une expérience plus contrôlée et sécurisée pour les jeunes utilisateurs.

Comment ça marche ?

Les Familles Steam introduisent également une méthode simplifiée pour les achats de jeux destinés aux enfants, permettant aux comptes enfants de demander l'approbation d'achats par un compte adulte, facilitant ainsi la gestion des acquisitions de jeux au sein de la famille.

Pour accéder à ces nouvelles options, les utilisateurs doivent s'inscrire à la version bêta des Familles Steam. Le processus est conçu pour être simple et direct, encourageant les utilisateurs à tester et à fournir des retours sur la nouvelle fonctionnalité.