Une fois n’est pas coutume, Steam fait des offres spéciales alléchante à ses utilisateurs. La plateforme de Valve n’hésite pas à régulièrement proposer des jeux gratuits le temps d’un week-end à rallonge en cassant le prix du titre dans la foulée. C’est une nouvelle fois le cas aujourd’hui avec un excellent FPS coopératif qu’on a même plus besoin de présenter.

Steam propose un nouveau jeu jouable gratuitement pendant une durée limitée !

Cette semaine, c’est donc Warhammer Vermintide 2 qui est proposé gratuitement d’aujourd’hui jusqu’au 12 mars prochain. Durant cette période, le titre de Fatshark sera accessible gratuitement et dans son entièreté. Vous pourrez en prime profiter d’une très grosse réduction sur le jeu si vous souhaitez l’acquérir définitivement. Steam affiche Warhammer Vermintide 2 à prix cassés dans différentes formules, et ce, jusqu’au 16 mars cette fois.

Warhammer: Vermintide 2 Standard Edition : 5,59€ (-80%) au lieu de 27,99€

Standard Edition : 5,59€ (-80%) au lieu de 27,99€ Warhammer Vermintide 2 + 4 DLC principaux : 14,45€ (-70%) au lieu de 49,96€

+ 4 DLC principaux : 14,45€ (-70%) au lieu de 49,96€ Warhammer: Vermintide 2 - Bundle Complet + 14 DLC - : 38,84€ (-70%) au lieu de 127,36€

- Bundle Complet + 14 DLC - : 38,84€ (-70%) au lieu de 127,36€ Pack Fatshark - 30 jeux et DLC, dont Warhammer Vermintide 2 - : 58,06€ (-77%) au lieu de 257,79€

Pour profiter des offres ou jouer au jeu gratuitement jusqu'au 12 mars, il suffit de se rendre sur la page Steam dédiée.

L'un des jeux coopératifs les plus joués

Pour rappel, Warhammer Vermintide 2 est un FPS coopératif qui propose à 4 joueurs d’affronter des hordes de créatures pour nettoyer le monde des forces du Chaos. On y incarne plusieurs personnages ayant chacun des compétences et des statistiques uniques. Au fil des missions, non seulement nos héros évoluent, mais en prime, il est possible d’améliorer son équipement, comme dans le prochain Diablo 4, en lootant. Addictif, généreux, et doté d’un gameplay très efficace, Warhammer Vermintide 2 est l’un des jeux coopératifs les plus appréciés de ces dernières années, toujours très populaires sur Steam d’ailleurs. Le jeux est également disponible sur PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.