Steam lance une nouvelle fonctionnalité qui va directement influencer votre bibliothèque et votre partage avec vos proches. Les avis sont déjà positifs, allez-vous adhérer également ?

Steam fait le bonheur des PCistes depuis 20 ans aujourd'hui. Lancée le 12 septembre 2003, la plateforme de Valve représente l'un des principaux store de celles et ceux qui préfèrent jouer sur PC. Mais à l'heure où les catalogues se multiplient et, par conséquent, la concurrence, elle fait en sorte d'améliorer ses services pour continuer d'améliorer l'expérience de ses utilisateurs. C'est pourquoi une nouvelle fonctionnalité vient d'être lancée. Elle devrait plaire à beaucoup d'entre vous.

Partager Steam avec vos proches dès maintenant

Jusqu'à présent, Steam proposait deux modes pensés pour les joueurs et leurs proches : le partage familial pour mettre en commun sa bibliothèque et le mode famille pour cadrer les conditions d'accès aux jeux et au store. Mais, maintenant, les deux fonctionnalités fusionnent pour donner naissance aux “Familles Steam”.

6 personnes (ou, plus précisément, 6 profils) peuvent rejoindre une Famille Steam. Elles toujours du partage familial, donnant accès aux titres achetés par les autres membres. De même, le contrôle parental est de nouveau de la partie. Il sert à régler les accès des plus jeunes aux jeux, de régler les horaires auxquels ils peuvent jouer ou, encore, de valider ou non leurs achats.

Ainsi, les membres d'une même Famille pourront jouer aux jeux du ‘foyer’. Mais, Steam précise que si une seule personne acheté le jeu, cela correspond à une seule copie disponible au sein de la Famille. Dès lors, il n'est pas possible d'être deux à jouer en même temps à ce titre (aussi bien sur PC que sur le Steam Deck). Le nombre de copies accessibles dépend, en somme, du nombre de personnes qui ont acheté le jeu parmi les membres.

Des évolutions déjà anticipées par la plateforme de Valve

De fait, la FAQ qui accompagne le communiqué donne quelques détails supplémentaires. Par exemple, il est précisé que le nombre total de membres des Familles Steam pourra évoluer « en fonction de l'utilisation qui sera faite de cette fonctionnalité ». On comprend facilement que cette phrase vise le partage de compte en dehors du foyer, une lutte que les plateformes de SVOD mènent plus durement ces dernières années par exemple.

Cette nouvelle fonctionnalité connaîtra donc des ajustements dans le temps. On remarque que Steam s'inspire de modèles déjà existants, notamment sur les plateformes de SVOD, l’écosystème des smartphone ou même sur certaines consoles. D'ores et déjà, on peut constater que l'initiative plaît. Le communiqué a reçu près de 7 500 votes positifs de la part de la communauté.