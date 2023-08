On le répète à chaque fois, mais au cas où on recommence, Steam est assurément LA plateforme incontournable pour les joueurs PC. Entre les très grosses promos et les jeux gratuits, vous pouvez rapidement vous faire une jolie collection de jeux ou essayer tout un tas de titres sans débourser un centime. Et depuis que l'Epic Games Store offre lui aussi des jeux à la pelle, la plateforme de Valve redouble d'efforts pour continuer à être séduisante. Et ça marche ! Cette semaine, deux nouveaux jeux se laissent approcher gratuitement.

Un jeu de stratégie jouable gratuitement sur Steam

Le premier jeu de cette nouvelle fournée, Marauders, est un jeu multijoueur qui mélange du shooter looter traditionnel et des éléments de jeu tactique. Vous et votre escouade devez voyager à travers l'espace afin de mettre la main sur de précieuses ressources planquées dans des carcasses de vaisseaux, des stations ou en posant le pied sur des astéroïdes. Chaque partie est différente et les récompenses nombreuses. Le jeu intègre également des éléments un peu plus RPG comme de la gestion d'équipement ou encore du craft. Marauders, actuellement en accès anticipé, est donc jouable gratuitement le temps d'un long week-end. Un jeu auquel vous pouvez jouer dès maintenant et ce jusqu'au dimanche 13 août au soir. Au passage, Marauders est également en promotion si d'aventure vous comptez vous le procurer définitivement après l'essai gratuit.

Un jeu totalement gratuit a récupérer définitivement

En plus de ce premier jeu jouable gratuitement, un autre titre indépendant peut être récupéré sans verser un centime. Cette fois, pas de version d'essai, vous pouvez mettre la main sur le jeu gratuitement et surtout, définitivement. Il s'agit du jeu de stratégie Unity of Command : Stalingrad Campaign, un titre qui vous envoie sur les fronts de l'Est durant la Seconde Guerre mondiale. Vous pourrez contrôler plusieurs unités et gérer vos tactiques à la volée. Un titre profond et plutôt très apprécié par les joueurs amateurs du genre, mais qui accuse aussi son âge. Il faut dire que le titre est sortit il y a de très nombreuses années. On dira qu'il a du charme.

Unity of Command : Stalingrad Campaign sur Steam

Pour récupérer le jeu, il suffit de se rendre sur le site officiel de Fanatical. Sur la page de l'offre, cochez ensuite la case pour vous abonner à la newsletter et validez ensuite votre panier. La seule condition pour pouvoir profiter de l'offre exceptionnelle est d'avoir au préalable un compte sur le site de Fanatical (gratuit) et de lier son compte Steam à la plateforme. Passée cette petite manipulation, toutes les offres Fanatical similaires vous seront ouvertes, et elles sont régulières. Notez que l'offre se termine d'ici quelques jours, il faut donc en profiter dès maintenant.