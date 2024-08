L'industrie du jeu vidéo propose souvent des essais gratuits pour attirer de nouveaux joueurs et permettre aux amateurs de découvrir de nouvelles expériences sans engagement financier initial. C'est le cas sur plusieurs plateformes, comme l'Epic Games Store ou, bien évidemment, Steam. Cette dernière propose d'ailleurs actuellement trois jeux à l'essai, dont un à garder à vie.

Deux jeux gratuits sur Steam pour le week-end

Le premier d'entre eux est WWE 2K24. Fernière édition de la célèbre série de jeux de catch, offrant une expérience de simulation de lutte professionnelle améliorée et réaliste. Le jeu se distingue par une vaste sélection de superstars de la WWE, incluant des légendes et des nouveaux venus, avec des graphismes et animations remarquablement détaillés. Le mode MyCareer est un aspect essentiel du jeu, permettant aux joueurs de créer leur propre personnage et de naviguer à travers une carrière de catcheur. Avec des choix narratifs influençant l'évolution de l'histoire. En outre, le mode multijoueur en ligne permet de défier des amis ou d'autres joueurs dans le monde entier, ajoutant une compétitivité et une interaction sociale. Vous pouvez récupérer le jeu par ici sur Steam, il reste 3 jours pour l'essayer gratuitement. Après cette date, c'est terminé.

Le deuxième jeu est à essayer sur Steam est Myth of Empires. Un titre de survie en monde ouvert qui se déroule dans une reconstitution fictive et immersive de l'Asie médiévale. Les joueurs débutent en tant que survivants ordinaires, confrontés à la nature sauvage et aux menaces d'autres joueurs. La progression nécessite de la collecte de ressources, de la construction de forteresses, et le recrutement de soldats pour défendre son territoire.

L'un des points forts de ce jeu est son système de combat dynamique et stratégique, qui exige des joueurs qu'ils maîtrisent différentes armes et compétences pour vaincre leurs adversaires. Les batailles de siège massives, qui incluent des centaines de joueurs, offrent une expérience palpitante, surtout lorsqu'il s'agit de défendre ou de conquérir des forteresses. Le jeu encourage la formation d'alliances, ajoutant une dimension sociale et stratégique importante. Le jeu est trouvable sur Steam sur cette page. Même constat que WWE, le jeu est jouable 3 jours gratuitement.

Un jeu à garder à vie

Le dernier jeu gratuit sur Steam est Drawful 2. Un jeu de dessin, idéal pour les soirées entre amis ou en famille. Développé par Jackbox Games, ce jeu met au défi les joueurs de dessiner des prompts souvent absurdes et de faire deviner leurs créations aux autres participants. Ce qui rend le jeu particulièrement amusant, ce sont les dessins improbables et les réponses hilarantes qui en résultent.

Le jeu est facile à prendre en main et ne nécessite pas de talents artistiques, ce qui garantit des moments de rires et de divertissement pour tout le monde. Avec des outils simples et une interface intuitive, Drawful 2 encourage la créativité et l'imagination. Le dernier jeu est trouvable sur Steam ici. Il est récupérable gratuitement jusqu'au 28 août 19h00 et, ensuite, il restera dans votre bibliothèque à vie.

