Il n'a jamais été aussi facile de jouer gratuitement sur PC, comme avec l'Epic Games Store. La boutique offre chaque semaine un ou plusieurs jeux, en plus de régaler avec une montagne de cadeaux chaque année pour les fêtes. Mais GOG ou Steam ne sont pas en reste non plus. Ce week-end, les utilisateurs ont pu par exemple essayer DNF Duel, un jeu de baston développé par des maîtres en la matière, Arc System Works (Guilty Gear, Dragon Ball FighterZ). Celui-ci est repassé payant, avec tout de même une promo à 19,99€, mais pas les autres softs gratuits.

Deux jeux gratuits sur Steam pour quelques heures

Vous en avez certainement l'habitude, mais des jeux gratuits Steam sont disponibles chaque semaine. Parfois, ces derniers peuvent rester dans votre bibliothèque, mais le week-end met en avant des versions d'essai. Jusqu'à ce dimanche 11 février, les utilisateurs de la plateforme de Valve ont ainsi pu faire chauffer leur stick arcade et faire preuve de toute la mauvaise foi du monde pour chaque match perdu sur DNF Duel. Un jeu de versus fighting à la direction artistique sexy, comme les développeurs d'Arc System Works savent le faire. Mais si vous l'avez raté, c'est désormais trop tard. DNF Duel n'est plus disponible gratuitement sur Steam, à l'inverse de deux autres productions.

West Hunt

West Hunt, un jeu de déduction sociale au Far West, dans lequel les joueurs doivent se mettre dans la peau d'un shérif ou d'un bandit. En tant que truand, vous devez réaliser certaines missions, sans vous faire repérer ni tuer par le marshall. Il faut par exemple trafiquer des panneaux d'affichage, braquer une banque, soudoyer un barman etc... Le shérif doit enquêter et rassembler tous les indices possibles pour démasquer le hors-la-loi qui perturbe le village, et le mettre hors d'état de nuire. Mais attention, car si un habitant meurt, c'est la fin de la partie. Différents modes (1 vs 1, 2 vs 2, 1 vs bot...) sont proposés et c'est à découvrir jusqu'au mercredi 14 février 2024 sur Steam. Les avis laissés sur la fiche du jeu sont très positifs.

Republic of Jungle

Après West Hunt, on change de thème mais pas forcément de registre avec Republic of Jungle. Une expérience multi, calibrée pour 5 à 10 joueurs gratuite, sur Steam. Deux groupes s'opposent dans ce titre actuellement en accès anticipé. Les Loyalistes travaillent pour le président Puma et doivent tout faire pour soigner l'image de leur chef, en évitant que des scandales n'éclatent au grand jour.

De l'autre côté, il y a les Leakers qui ont pour mission de s'infiltrer afin de collecter des informations compromettantes, et de les révéler à Fiona Fox. La présentatrice du JT. « À qui faites-vous suffisamment confiance pour faire partie de votre unité spéciale ? Comment convaincre les autres que vous n'êtes pas un leaker ? ». À vous de sortir vos plus beaux mensonges pour duper tout le monde à la manière d'Among Us. Republic of Jungle est accessible gratuitement sur Steam à toutes et tous en early access pour une « période limitée ».

Comment jouer gratuitement à Republic of Jungle et West Hunt sur Steam ? Comme d'habitude, direction les pages respectives de chaque jeu, puis vous avez juste à cliquer sur « Jouer au jeu ». Le téléchargement se lancera, les titres s'installeront et vous n'aurez plus qu'à en profiter.