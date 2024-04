Une fois encore, la plateforme Steam propose des jeux gratuits à essayer. C'est plutôt opportun puisque le week-end approche (au moment de la rédaction de cette nouvelle), vous aurez donc un peu de temps pour en profiter. Le but reste le même : vous offrir un essai afin que vous puissiez ensuite craquer et faire chauffer votre carte bleue. Dans cette sélection, nous avons droit à une belle pépite de survie coopérative. Voyez plutôt.

Steam et les jeux gratuits du week-end

Le premier jeu gratuit du week-end est le formidable Grounded. Un jeu de survie en monde ouvert développé par Obsidian Entertainment, qui offre une expérience unique en plongeant les joueurs dans un environnement de jardin à l'échelle microscopique. Réduits à la taille d'une fourmi, les joueurs doivent naviguer dans un monde dense, où les brins d'herbe ressemblent à de grands arbres et les petites flaques d'eau à des lacs. Façon, Chérie, j'ai rétréci les gosses.

Le jeu commence avec le choix entre plusieurs personnages adolescents, chacun avec ses propres dialogues et perspectives uniques. Une fois dans le jardin, les joueurs doivent immédiatement commencer à collecter des ressources telles que des fibres végétales, des cailloux, et des morceaux de nourriture tombés, qui sont essentiels pour leur survie. La construction de bases est un aspect central de Grounded, permettant aux joueurs de construire des refuges pour se protéger contre les prédateurs naturels du jardin, tels que les araignées, les moustiques et autres insectes géants.

Le système de combat de Grounded est aussi crucial, nécessitant des armes et des armures fabriquées à partir des matériaux trouvés dans l'environnement. Les joueurs peuvent fabriquer des lances, des arcs et des pièges pour se défendre ou chasser. La coopération avec d'autres joueurs en mode multijoueur peut grandement faciliter la survie, permettant une division du travail et une stratégie plus efficace contre les dangers plus grands. Bref, un must-have en coop qu'il ne faut pas manquer sur Steam. Il reste 3 jours d'essai.

Un jeu plus petit mais tout aussi fun

L'autre jeu Steam est donc Golf with Your Friends. Un jeu de mini-golf multijoueur compétitif développé par Blacklight Interactive. Le jeu se distingue par sa simplicité et son accessibilité, permettant jusqu'à 12 joueurs de s'affronter simultanément sur divers parcours colorés. Chaque parcours est unique et contient des obstacles variés et des défis qui requièrent à la fois précision et stratégie. Golf with Your Friends inclut plusieurs modes de jeu, comme le mode classique, où le but est de terminer chaque trou avec le moins de coups possible, et des modes plus fantaisistes qui incluent divers power-ups et modifications des règles pour augmenter le niveau de challenge.