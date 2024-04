Plus précisément, vous avez encore 10 heures à l'heure où nous écrivons ces lignes pour essayer les deux jeux gratuits de l'offre d'essai du week-end sur Steam. L'occasion pour vous de voir ce qu'ils valent, avant d'éventuellement vous décider à en faire l'acquisition à moindre coût via une sympathique promotion.

Deux jeux gratuits multi pendant encore quelques heures sur Steam

Depuis le 18 avril, Steam s'est fendu d'une large offre week-end pour tester gratuitement deux très bons jeux taillés pour le multi. Le premier, et pas des moindres, est l'excellent Grounded. Développé par Obsidian Entertainment, édité par Xbox Game Studios et sorti en early access en 2022 sur PC et Xbox Series, et le 16 avril dernier sur PS5, il s'agit d'un superbe twist des jeux de survie qui ont en ce moment la cote. Nous y incarnons des enfants qui ont subi un terrible sort qui n'est pas sans rappeler le film « Chérie, j'ai rétréci les gosses ».

En solo ou en groupe jusqu'à quatre, ils vous appartiendra donc de braver le jardin familial alors que vous n'est pas plus grands qu'une puce. Il vous faudra donc construire des armes, armures et abris adaptés pour essayer de retrouver votre taille normale. Depuis sa sortie, le titre d'Obsidian s'est de plus agrémenté d'un florilège de contenus pour toujours plus de plaisir à plusieurs sous forme de lilliputiens.

L'autre jeu gratuit proposé par Steam ce week-end est Golf with your Friends, développé par Blacklight Interactive, édité par Team 17 et sorti en 2020. Ce jeu de mini-golf vous propose de jouer sur plusieurs parcours plus ou moins loufoques jusqu'à 12 joueurs en simultané. Un joyeux chaos légèrement différent de celui de Grounded, mais non pas moins amusant, en somme. Depuis sa sortie, le titre s'est également étoffé en nouveaux contenus pour une rejouabilité décuplée.

Une offre à durée limitée avec un petit bonus

Il vous reste donc quelques heures pour profiter de ces deux jeux gratuits sur Steam dans le cadre de l'offre d'essai du week-end. Une fois celle-ci arrivée à expiration, il est toutefois possible d'en faire l'acquisition à moindre coût. Grounded est en effet actuellement à -40% (23,99€ au lieu de 39,99€). Golf with your Friends est quant à lui à -67% (4,94€ au lieu de 14,99€). Vous pouvez donc les essayer gratuitement sur Steam pendant ce laps de temps, afin de voir si la promotion en vaut la chandelle. La balle de golf rétrécie est dans votre camp !