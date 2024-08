Les offres d'essai gratuit sur Steam se terminent en effet aujourd'hui à 18 heures. Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour essayer les titres en lice, et voir s'ils valent de continuer l'expérience via des promotions. Le jeu gratuit à garder dispose quant à lui d'une fenêtre plus large pour le récupérer. Voyons tout cela plus en détail.

Deux jeux à tester encore gratuitement sur Steam

Parons au plus pressé en parlant des jeux encore disponibles sous forme d'essai gratuit en ce moment sur Steam. Commençons par le plus connu des deux, dernier titre d'une longue série : WWE 2K24, édité par 2K Games et développé par Visual Concepts le 7 mars 2024. Il s'agit ainsi d'une dernier jeu de catch de la licence détenue par 2K, qui se veut donc le plus beau et réaliste à ce jour. Vous pourrez incarner différentes légendes de la discipline, ainsi que de nouveaux venus, tous fidèlement modélisés. Vous pouvez également créer votre propre légende grâce au mode MyCareer, qui progresse au travers de choix narratifs peu communs dans des jeux du genre. La formule est enfin complétée par un mode multijoueur contre des amis ou des adversaires du monde entier. Attention toutefois, l'offre se termine aujourd'hui, le 5 août, à 18 heures.

Le second jeu à l'essai gratuit sur Steam change radicalement de ton : Myth of Empires, un jeu de survie et de construction en monde ouvert développé par Angela Game et Imperium Interactive Entertainment, sorti le 21 février 2024. Le titre vous propose un genre aujourd'hui éculé, vous propose de le faire dans diverses civilisation, de l'Asie médiévale à la Grèce Antique. Le titre propose pas moin de 1300 recettes et un gameplay vous demandant de vraiment vous entraîner avec diverses armes pour pleinement les maîtriser et ainsi défendre votre colonie face aux adversaires tant humains que contrôlés par l'ordinateur. Là encore, l'offre prendra fin aujourd'hui à 18 heures. À noter par ailleurs que WWE 2K24 comme Myth of Empires seront ensuite proposés à -50%, respectivement à 29,99€ jusqu'au 15 août et 14,49€ jusqu'au 8 août.

Un jeu gratuit à garder dans sa bibliothèque

Terminons par le jeu gratuit quant à lui à conserver en le récupérant sur Steam. Cette offre a cours jusqu'au 28 août. Vous avez donc encore du temps pour en profiter. Le titre concerné est Drawful 2, un jeu de dessin développé par le studio indépendant Jackbox Games, Inc. et sorti en 2016. Ce titre met au défi les joueurs de dessiner des prompts souvent absurdes et de faire deviner leurs créations aux autres participants. Ce qui rend le jeu particulièrement amusant, ce sont les dessins improbables et les réponses hilarantes qui en résultent.

WWE 2K24

Myth of Empires

Drawful 2

Source : Steam