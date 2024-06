En ce moment et jusqu'au 9 juin, le French Open de Rolland-Garros rassemble tous les fans de tennis dans sa 123ème édition. Pour marquer le coup, Steam propose ainsi comme jeu gratuit du week-end la dernière adaptation vidéoludique en date de ce sport iconique. Et ce n'est pas le seul jeu gratuit en ce moment sur la plateforme de Valve.

Le tennis s'invite sur Steam via un jeu gratuit

Vous l'aurez compris, nous parlons bien sûr de Top Spin 2K25, qui sera donc le jeu gratuit du week-end sur Steam jusqu'au 10 juin. Une manière comme une autre de faire prolonger virtuellement Rolland-Garros à sa manière. La franchise revient en tout cas de loin, le dernier opus en date remontant à plus de 10 ans en arrière. De manière globale, le jeu développé par Hangar 13 s'en sort plutôt bien avec un gameplay retranscrivant bien les sensations sur tout terrain.

Le jeu dispose par ailleurs d'un mode carrière où l'on peut créer son propre joueur. Il est autrement possible d'incarner parmi 24 pros iconiques du sport à la raquette, dont Roger Federer ou encore Andre Agassi. Enfin, les esprits compétitifs pourront croiser des partenaires de jeu via des matchs en ligne, et pourquoi pas entrer dans le Circuit 2K en tant que joueur professionnel.

Attention toutefois, les joueurs Steam ont quelques griefs avec ce jeu gratuit du week-end, comme par exemple des problèmes de serveurs ou de matchmaking. Gageons cependant que l'offre du week-end permettra d'attirer un peu plus de monde et éventuellement se frotter à d'autres adversaires d'un niveau équivalent. Si jamais Top Spin 2K25 est un ace pour vous, sachez par ailleurs que Steam affiche le jeu à -20% jusqu'au 20 juin, soit 47,99€ au lieu de 59,99€. Voici en tout cas d'ici au 10 juin une occasion de vous faire un avis sans bourse délier sur ce nouveau jeu mettant en avant la célèbre balle jaune.

Un autre jeu gratuit pour la route

Si le tennis n'est pas forcément votre tasse de thé, peut-être que le karting sera d'avantage dans votre rayon. À ce titre, Steam propose également comme jeu gratuit Nightmare Kart. Il s'agit est un jeu de course arcade où les joueurs sont plongés dans un univers sombre et effrayant, rempli de créatures cauchemardesques et de circuits sinueux. Développé par une équipe de passionnés du genre, ce jeu se démarque par son ambiance... sombre et glauque, qui rappellera forcément Bloodborne, si le titre avait été développé sur PS1.