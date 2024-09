Les plateformes de distribution comme Steam et l'Epic Games Store offrent systématiquement des jeux sous différentes formes. Parfois il s'agit de versions d'essai temporaire, qui dure généralement le temps d'un week-end, à d'autres moments des titres complets ou encore des démos. Pour cette semaine, la boutique de Valve vous permet de mettre la main sur un jeu très populaire que certains d'entre vous aiment déjà.

Un gros jeu désormais gratuit sur Steam

Après avoir offert le très bon V Rising qui cartonne, Steam vous laisse découvrir gratuitement Vigor. Un FPS de survie multijoueur qui a déjà réuni plus de 20 millions de joueurs sur consoles. Et même si certains softs ont fait mieux depuis, la communauté est encore présente. Outre le fait de devoir repousser les assauts des autres survivants, votre mission sera d'explorer le monde pour partir à la recherche de ressources, et surtout de construire votre refuge. Un abri où il sera possible de fabriquer des armes, des consommables, de l'équipement ou encore de se faire une beauté en personnalisant son apparence.

Un jeu similaire à Escape From Tarkov ou encore DayZ où le butin sera roi. Pour son arrivée sur Steam dans sa version complète, Vigor passe free-to-play avec « une variété de fonctionnalités qui améliorent l'expérience de survie » selon Bohemia Interactive. De plus, cette sortie PC coïncide également avec le déploiement de la mise à jour « Chronicles: Genesis » de la saison 20. Une version qui apporte des contenus inédits, dont un nouveau Battle Pass inspiré des films d'actions des années 80. À vous les joies du pistolet Tyr M46, de la nouvelle carte ou système d'armes qui a été repensé. C'est à découvrir dès maintenant sur la page Steam de Vigor.

Une démo de Bail or Jail en bonus

Konami, qui se prépare à lancer Silent Hill 2 Remake sur PS5 et PC, a aussi un petit cadeau à vous faire sur Steam. Une démo du jeu multijoueur asymétrique Bail or Jail est disponible. Un titre à la fois mignon et inquiétant qui reprend à son compte le concept du loup. « D’un côté, l’équipe des humains. Et de l’autre, le monstre. Les humains doivent se démener comme des diables pour éviter d’être jetés sans ménagement dans une cellule peu accueillante ! Quant au monstre, son objectif est d’attraper tous les humains avant la fin du temps imparti ! ». Si les humains sont dépourvus de capacités, ce n'est pas le cas des monstres qui peuvent se téléporter à travers les murs, voire des empreintes de pas. La démo de Bail or Jail est téléchargeable depuis la page Steam du jeu.

Source : boutique Steam.