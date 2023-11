C’est la fin de semaine et c’est l’heure de mettre la main sur une ribambelle de jeux gratuits. L’Epic Games Store et GOG ont déjà ouvert les hostilités comme bien souvent, et c’est au tour de Steam de régaler les joueurs. Seulement voilà, sur la plateforme de Valve, les choses sont un peu différentes. S'il y a bien souvent des jeux offerts, ce sont généralement de gros week-ends gratuits qui sont proposés. Une sélection de jeux est alors accessible sans débourser un centime et vous pouvez profiter d'excellents titres gratuitement comme si vous les possédiez. Ça reste quand même hyper sympa si vous n'aviez rien à faire du week-end.

Trois jeux gratuits le temps d'un gros week-end sur Steam !

Pour cette fin de semaine de la mi-novembre, Steam propose plusieurs jeux gratuitement et il y en a pour tous les goûts ! Que vous soyez amateur de stratégie, un grand enfant qui aime encore porter la casquette de conducteur de train ou un féru de course de f1, vous allez avoir de quoi passer un excellent week-end sur Steam. Et sans débourser un centime en plus. Notez toutefois que tous les jeux sont actuellement en promotion si jamais vous souhaiter passer finalement à la caisse après ces quelques jours d'accès gratuit.

De la stratégie avec Victoria 3

On commence doucement, mais sûrement, avec un peu de stratégie teintée de conflits historiques, avec Victoria 3. Le jeu de Paradox vous demandera de bâtir votre société au beau milieu du 19e siècle en faisant face à la politique de l’époque, aux joutes commerciales et à toute sorte de conflits. Un titre plutôt apprécié qui ne lésine pas sur le sens du détail. Amateurs de stratégie rondement menée, ce jeu pourrait bien vous intéresser d’autant qu'il est plutôt récent, puisqu'il est sorti il y a tout juste un an sur Steam. Le jeu est jouable gratuitement durant quelques jours, pour vous y mettre, rendez-vous sur sa page Steam.

Le roi des chemins de fer sur Steam, c'est lui !

Gestion et construction cette fois avec Railroad Online, un titre qui parlera à tous les amoureux de chemins de fer et, bien entendu, de trains. Dans ce titre jouable en multijoueur, vous devrez créer et gérer vos propres chemins de fer, créer vos routes commerciales et échanger avec vos prochains. L'objectif final derrière tout ça, outre passer du bon temps en traversant des kilomètres de panorama en grande nature, c’est surtout d'asseoir sa domination ferroviaire. C’est qui le roi du chemin de fer ici ?! Comme pour Victoria 3, Railroad est disponible gratuitement quelques jours en se rendant sur sa page de magasin Steam.

Un jeu incontournable pour les fans de F1

Enfin, pour clore la marche, direction le monde de la Formule 1 avec F1 23, jeu de simulation ultime pour beaucoup d’amateurs de course auto à très grande vitesse. Salué par les fans et la critique, F1 23 est un jeu absolument incontournable pour les amoureux de ce sport automobile particulièrement chargé en sensations fortes. Vous pourrez y conduire des bolides sous licence fidèlement modélisés, profiter de l’ambiance unique des courses de F1, courir sous les plus grandes bannières et tout simplement créer votre légende. Des modes multijoueurs sont également de la partie, bien entendu, et les fans sont nombreux. F1 23 est extrêmement apprécié et encore relativement beaucoup joué. Pourquoi ne pas tenter le coup pendant qu'il est jouable gratuitement ? Mais faites vite par contre, l’offre ne dure que le temps d'un week-end et ça se passe sur Steam.