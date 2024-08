Steam a offert un paquet de jeux gratuits aux utilisateurs pour le weekend et même plus récemment. Dépêchez-vous car c'est votre dernière chance pour en récupérer certains.

Steam a fait fort la semaine dernière avec une pluie de jeux gratuits, et on avait rarement vu une offre aussi dense avec. Comme d'habitude, il y a des productions confidentielles mais aussi des grosses machines à l'image du nouvel essai de Diablo 4. Malheureusement, et c'est souvent la règle, les titres ne sont disponibles que pour quelques jours. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir garder à vie certains jeux dans votre bibliothèque. Il suffit juste de s'y prendre à temps. Voici un récapitulatif des offres encore actives.

Plusieurs jeux gratuits Steam encore dispo, mais plus pour longtemps

Alors que l'Epic Games Store propose cette semaine deux jeux dont The Callisto Procotol, le survival-horror du papa de Dead Space, on assiste à un festival sur Steam. La boutique de Valve propose pas moins de 10 titres jouables gratuitement, mais attention. Dans le lot, il y a boire et à manger avec des essais gratuits, des versions complètes à garder à vie ou encore des simples prologues pour faire découvrir de futures productions aux utilisateurs. On commence par les softs qui doivent être testés ou téléchargés dans les plus brefs délais. Pour les obtenir, vous n'avez qu'à cliquer sur les noms et vous serez redirigés vers les pages Steam des jeux.

Hellcard : un deckbuilder / roguelike coopératif qui devrait plaire aux amateurs de Book of Demons. L'essai gratuit sur Steam est valable jusqu'à ce lundi 26 août 2024 à 18h00

Core Keeper : une expérience où il faut explorer une caverne infinie, seul ou jusqu'à huit joueurs, avec tout un aspect gestion avec la construction d'une base etc. L'essai gratuit sur Steam se termine ce lundi 26 août 2024 à 18h00

Diablo 4 : un essai sans limite au niveau du contenu mais qui prend fin le 27 août 2024 en soirée. Probablement aux alentours de 18 / 19h00 encore une fois

Drawful 2 : un jeu à la Pictionary en multijoueur à télécharger jusqu'au 28 août à 19h00 (à garder à vie)

Les autres jeux à télécharger gratuitement

Après les essais gratuits Steam du weekend et Drawful 2, qui peut être conservé pour toujours si vous êtes rapides, voici une sélection des autres jeux notables de la semaine dernière. Pour le coup, il n'y a pas besoin de se presser, sauf pour Weapon of Choice DX. Encore que, même là, vous avez largement le temps.

Weapon of Choice DX : un hommage au side-scroll shooters (jouable gratuitement jusqu'au 22 septembre 2024)

Creative Console : vous allez pouvoir créer votre propre jeu à l'aide de cartes (aucune date limite indiquée)

Supermark Together : si vous avez toujours rêvé de gérer un supermarché, sans les contraintes, vous allez être servis (aucune date limite indiquée)

TCG Card Simulator Prologue : cette fois, il s'agit d'un autre simulateur de magasins, mais pour échanger des cartes à jouer et collectionner. Attention ce n'est qu'un prologue et non le jeu complet (aucune date limite indiquée)

Hollow Survivors Prologue : un jeu d'exploration de donjon où il faut anéantir des hordes de créatures jusqu'à affronter un culte maléfique. Attention ce n'est qu'un prologue et non le jeu complet (aucune date limite indiquée)

Classic Marathon Infinity : le FPS de Bungie revient dans une version remasterisée avec de nouvelles textures, des armes et ennemis inédits (aucune date limite indiquée)

Source : boutique Steam.