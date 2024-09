Ce week-end, Steam s'est fendu d'une offre plutôt généreuse avec trois jeux gratuits à tester, et qui plus est tous très bien notés. Celle-ci est encore active jusqu'à ce lundi 30 septembre à 18 heures. Il ne reste donc plus beaucoup de temps pour voir ce qu'ils donnent sans bourse délier avant qu'ils redeviennent payants. Petite piqûre de rappel des titres mis en avant par la plateforme de Valve.

Trois très solides jeux gratuits encore dispo aujourd'hui sur Steam

Jusqu'à ce soir, une certaine diversité s'est faite jour s'agissant des jeux gratuits du week-end sur Steam. D'un côté, nous avons Squad, un FPS multi sorti en 2020 un peu dans l'ombre de grandes licences comme Battlefield, mais qui ne manque certainement pas de qualités. Le titre s’appuie sur des batailles à grande échelle réunissant 100 joueurs et où vous pouvez conduire des hélicos, blindés et autres véhicules d’infanterie. Ce titre de Offworld se veut par ailleurs réaliste, avec des déplacements plus lents et un accent mis sur la communication et le travail d’équipe. À l’heure où ces lignes sont écrites, Squad cumule tout de même plus de 130 000 avis très positifs.

Changement radical d'ambiance avec le second jeu gratuit actuellement encore en lice sur Steam avec Cross Blitz, un RPG mêlant jeux de cartes, combats aussi tactiques que frénétiques et roguelite, développé par Tako Boy Studios et sorti en 2023. Le titre propose donc un combo détonnant qui vous demandera de faire preuve de stratégie à mesure que vous progressez dans l’histoire, collectez de nouvelles cartes et débloquez différentes synergies entre elles. La construction du deck a forcément une place très importante, d’autant que le challenge se corse graduellement, vous poussant à exploiter les meilleures combinaisons possibles pour venir à bout de vos ennemis. Ce jeu gratuit Steam a reçu des centaines d’avis très positifs des joueurs.

Confection maison dans une autre réalité

On termine ce rappel des jeux gratuits sur Steam pas par un jeu, mais plutôt par un outil qui plaira aux créateurs en herbe disposant d'un casque VR. Il s'agit en effet de Shapelab 2024, une application VR développée par Leopoly et sortie en 2023. Facturée 70€ habituellement tout de même, elle permet de créer des modèles en 3D grâce à tout un tas de fonctionnalités et d’outils très complets. Ce n’est clairement pas pour tout le monde, mais celles et ceux qui aiment la sculpture virtuelle ou qui sont équipés d’un casque peuvent donc y jeter un œil gratuitement jusqu'à ce soir.

Source : Steam