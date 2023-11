Comme à son habitude, la plateforme Steam rince ses utilisateurs avec des prix ô combien attractifs. Eh oui, il n'y a pas forcément besoin d'attendre la période des fêtes pour profiter de promotions en tout genre. Mais qu'en est-il de celles et ceux qui ne souhaitent pas mettre la main au portefeuille ? Eh bien, pas de panique, la plateforme a également pensé à eux. Elle permet régulièrement de tester des jeux, et ce, sans frais. Une offre que l'on a bien du mal à refuser.

De beaux jeux gratuits sur Steam, mais faites vite

Si vous aimez l'Histoire et les jeux de guerre, vous n'allez pas vouloir passer à côté d'Isonzo. Cette petite pépite nous vient des fours du studio derrière Verdun et Tannenberg. Vous l'aurez compris, nous avons affaire à des experts en la matière. Ce FPS nous emmène au cœur de la Première Guerre Mondiale et promet des parties endiablées. « La Grande Guerre sur le front italien prend vie et atteint des sommets inattendus ! Participez aux offensives historiques, de la sixième bataille de l'Isonzo à la Strafexpedition, reproduisant le véritable cours des affrontements ». La communauté est formelle, c'est un bon jeu, comme en atteste sa moyenne globale sur Steam à 84% sur 6 533 évaluations. Son essai gratuit perdurera jusqu'au 13 novembre en fin de journée (aujourd'hui à l'heure où ses lignes sont écrite oui)

Histoire toujours, c'est Europa Universalis 4 qui est encore jouable gratuitement. Un jeu de stratégie très prisé chez les amateurs : « Menez une nation de la Renaissance à la Révolution dans cette simulation du monde à l'aube de l'ère moderne. Maîtrisez l'art de la guerre, la diplomatie et le commerce et façonnez l'histoire de votre nation ! ». Cette fois, il va s'agir de faire preuve de la plus grande diplomatie pour mener à bien son combat. De plus, la qualité est garantie, puisqu'on doit ce titre aux créateurs de Victoria 3 et Crusader Kings 3. Les développeurs sont en terrain connu, et ça se ressent dans l'expérience. A l'instar d'Insonzo, il est disponible gratuitement sur Steam jusqu'à ce soir.

Jeux encore gratuits jusqu'au 13 novembre au soir :

Sélection de jeux à moins de 5 euros

Si vous êtes tout de même prêt à débourser de petites sommes dans des jeux, alors vous avez encore du temps pour obtenir quelques titres à moins de 5 euros. Comme vous pouvez le voir, sur Steam, on trouve des offres pour tous les budgets. Et encore une fois, ça n'impacte pas seulement des jeux de niche. Ainsi, Steep, le jeu de sports de glisse d'Ubisoft, est à -85% sur la plateforme de Valve. Nous venons de citer un exemple, mais il y en a plein d'autres. On pense notamment à Dead Island, l'un des jeux de zombie les plus acclamés, qui propose un tarif très intéressant. Nous vous laissons découvrir la liste complète ci-dessous. Vous allez voir, c'est Noël avant l'heure.