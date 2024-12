Entre les jeux gratuits Epic Games Store et les cadeaux Amazon Prime Gaming, les joueurs PC ont déjà de quoi faire. Si vous nous lisez régulièrement en revanche, vous connaissez la chanson par cœur à force. Presque tous les vendredis, quelques éditeurs proposent leurs jeux gratuitement sur Steam le temps d’un weekend. Des titres généralement à composantes multijoueurs, qui peuvent être testés dans leur intégralité et sans condition pendant plusieurs jours. Cette semaine, il faudra compter sur l’un des titres les plus attendus de 2023. Cerise sur le gâteau, vous aurez aussi le droit à un jeu gratuit Steam à garder à vie.

Un jeu gratuit Steam et deux essais ce weekend

C’est devenu un rendez-vous du week-end incontournable pour les joueurs PC en mal de jeux dans leur bibliothèque. Le concept de l’initiative est simple comme bonjour. Tous les weekends, l’ensemble des utilisateurs Steam ont accès à des titres qui sont temporairement gratuits et sans aucune concession. Aucune limite de temps pour la campagne à l’horizon, un accès complet à l'ensemble des modes disponibles depuis le lancement et aussi aux nouveautés gratuites ajoutées après le lancement. Ce sont donc cette fois deux jeux qui sont donc gratuits ce weekend, avec donc en supplément un titre qui restera éternellement dans votre bibliothèque.

Un jeu gratuit Steam à garder

On commence forcément avec celui qui vous intéresse le plus : le jeu gratuit Steam à garder à vie. Pankapu est un jeu de plateforme et d’action avec une forte composante narrative qui fleure bon les années 90. L’histoire place dans les rêves de Djaha'rell, un enfant perturbé après avoir vécu un tragique incident. Vous incarnez alors un petit guerrier choisi par le Dieux des rêves pour combattre les Cauchemars de l’enfant. Un titre dans l’ensemble sympathique malgré quelques faiblesses au niveau du rythme et de la narration, à récupérer à cette adresse d’ici le 18 décembre 2024 à 19h00. On rappelle comme toujours qu’une fois réclamé, ce jeu gratuit est conservé aussi longtemps que votre compte Steam vivra.

Cities Skylines 2 gratuit ce weekend sur Steam

C’était l’un des jeux les plus attendus de 2023 et son lancement a été chaotique. Cities Skylines 2 a accueilli de nombreuses mises à jour tout au long de l’année et Paradox Interactive laisse une chance à tous les joueurs de faire un état des lieux en cette fin 2024. L’ensemble des modes et patchs de ce qui devait être l’un des city builders les plus ambitieux seront donc accessibles lors de cette période de jeu gratuit Steam qui s’étendra jusqu’au lundi 9 décembre à 19h00. Rendez-vous sur cette page pour y avoir accès.

Synth Riders

Le dernier jeu gratuit Steam de ce weekend ne pourra malheureusement pas être testé par tout le monde. Synth Riders est en effet réservé aux possesseurs de casques VR, qui pourront donc faire tremper le maillot le temps de plusieurs niveaux musicaux. Vous aurez ainsi accès aux 76 chansons de genres variés, aux contenus gratuits et au multijoueur regroupant jusqu’à 10 personnes de ce jeu de danse et d’action. Pour vous déhancher ce weekend, c’est par ici. Le jeu sera gratuit sur Steam lui aussi jusqu’au lundi 9 décembre à 19h00.

