Les trois jeux gratuits mis en avant par Steam en vue du week-end et jusqu'au 17 juin font la part belle à la coopération multijoueur, tandis que celui à garder est une belle expérience narrative acclamée. Voyons ce que Père Gabe Newell a dans sa hotte en ce 14 juin.

Trois énormes jeux gratuits sur Steam ce week-end

Parons donc au plus pressé avec les offres de jeux gratuits pour ce week-end sur Steam. Il sera préférable de motiver ses amis pour en profiter, tous mettant une certaine emphase sur le jeu à plusieurs. Le premier titre est un excellent représentant de la coopération, extrêmement apprécié par les joueurs : Deep Rock Galactic, sorti le 13 mai 2020 et développé par Ghost Ship Games. Vous y incarnez en vue FPS une classe parmi quatre de nains, et devrez miner des grottes ou astéroïdes peuplés d'extraterrestres. Une tâche simple sur le papier, mais qui est loin de rendre justice à la complexité et la richesse d'un titre coop unanimement salué. L'essayer, c'est l'adopter !

On reste sur la coopération avec le second jeu gratuit sur Steam, mais en changeant totalement d'ambiance. Place maintenant à GTFO, également un FPS en coopération développé par 10 Chambers et sorti le 10 décembre 2021. Iic, vous incarnez des conscrits à équiper de différentes armes et gadgets. Votre objectif : vous enfoncer dans un complexe souterrain dominé par des créatures de cauchemar. Une coordination impeccable est de mise, ou votre descente vous emmènera tout droit vers les enfers. Le mélange entre horreur et coopération y est diablement réussi, mais il faut le voir pour le croire. À vos risques et périls.

On gagne en échelle avec le dernier jeu gratuit du week-end sur Steam : Hell Let Loose, encore un FPS multijoueur sorti le 27 juillet 2021 et développé par Team 17. L titre nous plonge dans la Seconde Guerre Mondiale vous nous en faire vivre le chaos le plus pur dans des parties à 100 joueurs dans des cartes proprement immenses. Chaque participant sera ainsi un tout petit rouage dans une complexe machine visant à faire avancer le front ou défendre sa position. Outre une immersion très réussie grâce à ce parti pris, le sound design du jeu nous fait ressentir chaque tir, chaque explosion, comme si on y était.

À noter que, si l'un ou les trois jeux vous ont plus, ils bénéficient jusqu'au 27 juin d'une réduction respective de 67%, 50% et 40%.

Un dernier jeu gratuit, mais cette fois à garder

Profitons-en pour rappeler une dernière offre de jeu gratuit sur Steam, disponible quant à elle depuis le début du mois de juin. Si vous aimez les expériences solo narratives, ne manquez pas Tell me Why, le jeu épisodique de Don't Nod et sorti le 27 août 2020. Vous pourrez le garder tant que vous le récupérez avant le 1er juillet à 19 heures. Vous y suivez les aventures de deux jumeaux dotés d'un lien surnaturel, qui devront s'en servir pour découvrir la vérité quant à leur terrible passé.