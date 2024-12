Ce weekend s'est montré assez chargé pour Steam, avec plusieurs jeux gratuits à garder ou essayer. Il vous reste encore un peu de temps pour récupérer les premiers et essayer les seconds. On vous récapitule tout cela histoire de ne rien rater tant qu'il est encore temps.

Un jeu gratuit encore disponible à l'essai sur Steam

Parons donc au plus pressé en commençant par le jeu encore disponible à l'essai gratuitement sur Steam. Il s'agit en l'occurrence de Squad 44, un FPS multijoueur prenant comme théâtre de combat la Seconde Guerre Mondiale. Ce titre développé par Offworld et sorti en 2018 se veut une représentation réaliste de cet événement historique, avec des maps très variées, différentes classes à jouer, armes à manier et véhicules à piloter. Vous avez jusqu'à ce soir pour l'essayer sans bourse délier. Si l'expérience vous a convaincu, il est également disponible jusqu'à 19 décembre à 14 euros au lieu de 28 euros. Tous les détails sur la page Steam du jeu.

Plusieurs jeux gratuits et cadeaux à garder en prime

Passons ensuite aux jeux gratuits qui sont quant à eux à garder sur Steam. Nous avons tout d'abord Pnkapu, un jeu de plateformes et d'action délicieusement rétro où nous incarnons un guerrier choisi par les Dieux des rêves pour combattre les cauchemars qui hantent un enfant du nom de Djaha'rell, disponible depuis la semaine dernière. L'offre se terminera le 18 décembre à 19h00, si d'aventure le titre vous intéresse. Rendez-vous pour cela sur sa page Steam.

Pour terminer le tour d'horizon des offres gratuites sur la plateforme de Valve, nous avons non pas un jeu, mais un DLC gratuit à garder : Starborn Phoenix Ship, pour No Man's Sky. Un vaisseau particulièrement classe, que vous pouvez récupérer même sans posséder le jeu de base (mais qui perd alors beaucoup en intérêt) gratuitement jusqu'au 19 décembre à 10h00 sur la page Steam dédiée à ce DLC du jeu d'Hello Games. À noter par ailleurs que No Man's Sky est actuellement à 23,59 euros au lieu de 59,99 euros.

Pour rester un temps dans un univers science-fiction, rappelons également qu'Helldivers 2 marque également la sortie très attendue des Illuminés via la mise à jour majeure Omens of Tyranny avec une armure TR-117 Alpha Commander, qui rappelle à s'y méprendre celle d'Halo, à récupérer gratuitement jusqu'au 19 décembre, également à 10h00. Pour ce faire, rendez-vous sur la page Steam du jeu d'Arrowhead Games maintes fois récompensé aux Game Awards 2024.