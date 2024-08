Si vous êtes un amateur de jeux, voici une excellente nouvelle : deux titres sont actuellement disponibles gratuitement sur Steam pour une durée limitée. Que vous soyez fan de stratégie, d'action ou d'aventure, ces offres vous permettront de découvrir de nouveaux mondes sans débourser un centime. Et comme pour l'Epic Games Store, aucune condition n'est nécessaire. Si ce n'est posséder un compte sur la plateforme de Valve.

Un jeu gratuit sur Steam pour le week-end

Le premier jeu gratuit, pendant un total de 4 jours est Myth of Empires. Un jeu de stratégie massivement multijoueur en ligne qui vous plonge dans un monde antique. Rempli de batailles épiques et de constructions complexes. Les joueurs ont la possibilité de construire des empires, de former des alliances, et de mener des guerres pour étendre leur territoire. L'accent est mis sur la gestion des ressources, la diplomatie, et la stratégie militaire.

Myth of Empires se distingue par sa gestion réaliste des ressources, son système de diplomatie complexe et ses batailles à grande échelle. Vous devez équilibrer la gestion de vos ressources et vos relations diplomatiques pour assurer la prospérité de votre royaume. Les affrontements avec d'autres empires ajoutent une dimension stratégique , rendant chaque partie unique. Vous pouvez retrouver le jeu sur la page Steam en question.

Un jeu en accès anticipé et gratuit temporairement

Le second jeu Steam est Tire Friend. Totalement différent, il s'agit d'un titre d'aventure et de puzzle actuellement en accès anticipé. Les joueurs incarnent une roue anthropomorphique qui explore des environnements variés et résout des énigmes pour progresser. Le jeu propose des graphismes colorés et une expérience de jeu axée sur la créativité et l'exploration.

En accès anticipé et temporairement gratuit, Tire Friend offre aux joueurs la possibilité de découvrir son univers et d'influencer son développement en fournissant des retours aux développeurs. Le jeu deviendra payant après cette période d'accès anticipé, donc c'est une bonne opportunité de l'essayer. Le jeu se retrouve ici sur Steam.

Source : Steam