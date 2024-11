Une fois de plus, Steam propose de tester gratuitement plusieurs jeux, qui sont, en l'occurrence, excellents. Parmi eux, l'un peut être conservé à vie. Ce serait donc dommage de ne pas en profiter !

Bonne nouvelle pour les joueurs PC : Steam propose en ce moment plusieurs jeux à essayer ou à obtenir gratuitement. Mais attention, ces offres sont limitées dans le temps ! Voici tout ce que vous devez savoir pour ne rien manquer. Dans ces offres, il y a du culte, voir même de l'ultra culte. Cela serait dommage de ne pas en profiter.

Trois jeux à tester gratuitement sur Steam pour une durée limitée

Si vous aimez les jeux coopératifs et l’action frénétique, Left 4 Dead 2 est fait pour vous. Ce classique de Valve vous plonge dans un monde post-apocalyptique infesté de zombies. Jouez en équipe, survivez aux hordes de morts-vivants et tentez de terminer des campagnes toujours plus intenses. Ce jeu est une véritable légende du multijoueur coopératif. Une excellente occasion de le découvrir (ou redécouvrir) gratuitement ! Vous pouvez le retrouver ici sur Steam.

On retrouve aussi Millennia qui est un jeu de stratégie captivant. Votre mission ? Construire une civilisation et la faire prospérer à travers les âges. Avec ses mécaniques de gestion et ses décisions stratégiques complexes, ce titre est parfait pour les fans de réflexion et de jeux de gestion. C’est une chance de tester ce jeu innovant avant de décider s’il mérite une place dans votre collection. Le jeu est disponible ici.

Envie de plonger dans une expérience réaliste et immersive ? Isonzo vous transporte en pleine Première Guerre mondiale, au cœur des Alpes italiennes. Ce FPS se distingue par son attention aux détails historiques et son gameplay tactique. Pour les amateurs d’histoire et de réalisme, c’est un must-try. Les batailles dans les montagnes sont saisissantes ! Il est trouvable dans ce coin.

La liste des jeux à tester gratuitement et à garder à vie

Left 4 Dead 2

Millennia

Isonzo

Half Life 2 (à garder à vie)

Half Life 2 peut se récupérer gratuitement et pour toujours

Valve célèbre les 25 ans de Half-Life en offrant Half-Life 2 gratuitement. Et là, petite subtilité : une fois récupéré, il est à vous pour toujours ! Pas besoin de le terminer avant une date limite. Sorti en 2004, ce jeu est considéré comme l’un des plus grands de tous les temps. Entre son gameplay révolutionnaire, ses énigmes physiques et son ambiance inoubliable, Half-Life 2 reste un incontournable pour tout joueur. Le jeu se retrouve par là.

Source : Steam