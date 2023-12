Si vous avez envie de passer un bon week-end, alors c'est le bon moment. La plateforme Steam excelle dans l'offre de promotions exceptionnelles, surtout pendant les fêtes. Cependant, certains utilisateurs peuvent trouver les jeux encore trop onéreux, malgré les réductions. Heureusement, le magasin de Valve a trouvé une solution : il permet aux joueurs de tester gratuitement certains jeux pendant une durée limitée. Actuellement, trois jeux sont disponibles pour un essai gratuit, mais il faut faire vite.

3 merveilles sur Steam

Le premier d'entre eux est... GTFO ! GTFO est un jeu vidéo coopératif de survie et d'horreur en première personne, développé par 10 Chambers Collective. Il place les joueurs dans la peau de prisonniers forcés de naviguer dans un environnement souterrain complexe et effrayant. En fait, les joueurs doivent former une équipe de quatre pour explorer des zones hostiles. La communication et la coordination sont essentielles pour réussir. Chaque joueur doit jouer un rôle vital dans l'équipe, que ce soit en combattant, en explorant, ou en résolvant des énigmes. Comme on peut s'en douter, le jeu se déroule dans un environnement sombre et labyrinthique, créant une atmosphère de tension et d'incertitude. Les joueurs sont constamment sous la menace de créatures terrifiantes et doivent utiliser leur environnement à leur avantage pour survivre. Parfait pour les amateurs d'horreur. Une ambiance digne du premier film Alien. Il vous reste 3 jours pour en profiter.

Le second jeu gratuit sur Steam est Chivalry 2. Changement d'ambiance ! Chivalry 2 est un jeu vidéo multijoueur en vue à la première personne, inspiré par les batailles médiévales. Le jeu plonge les joueurs au cœur de moments iconiques de cette ère, avec des combats à l'épée, des pluies de flèches enflammées, et des sièges de châteaux à grande échelle. Le jeu est célèbre pour ses batailles massives de 64 joueurs, où les catapultes déchirent la terre alors que les joueurs assiègent des châteaux, mettent le feu à des villages, et massacrent des paysans dans le cadre de vastes cartes d'objectifs d'équipe. La mécanique de jeu met l'accent sur l'action intense, où les joueurs peuvent continuer à combattre et à crier des cris de guerre même lorsqu'ils sont blessés, tout un programme... C'est gore à souhait.

Pour tout le monde

Le dernier jeu Steam gratuit est Mechabellum. Un jeu vidéo de stratégie auto-battler développé par Game River et publié par Paradox Arc, sorti le 11 mai 2023. Le jeu se déroule sur la planète nouvellement colonisée Far-Away, où vous commandez une armée de mechs dans des batailles PvP massives. Le jeu permet aux joueurs de personnaliser et de développer leurs unités avant le combat, de les placer stratégiquement sur le champ de bataille et de les regarder détruire leurs ennemis​​.Le jeu est bien accueilli, avec des critiques très positives, soulignant notamment la qualité de son système de combat auto-battler et sa stratégie profonde​​. En fait, dans Mechabellum, il est essentiel de comprendre les forces et les faiblesses de divers mechs et d'apprendre à les utiliser efficacement en combinaison.