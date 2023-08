C’est depuis quelques années maintenant la petite douceur du weekend. Plusieurs plateformes, éditeurs et constructeurs ont pris l'initiative d’occuper les joueuses et les joueurs pendant leurs jours de repos. Microsoft tient chaque semaine, ou presque, ses Free Days Play, qui permettent aux abonnés de ses services d’essayer plusieurs jeux pendant tout un weekend sans aucune restriction. Steam en fait régulièrement de même, avec plusieurs jeux jouables gratuitement pendant quelques jours sans aucune condition. Ce n’est pas systématique, mais cette semaine il y aura bien un nouveau duo que vous pourrez essayer. Cerise sur le gâteau, un petit cadeau est disponible pour un jeu apprécié.

Deux jeux jouables gratuitement sur Steam

Bien qu’irrégulière, la routine se poursuit. Steam et quelques éditeurs proposent une nouvelle fois de tester gratuitement deux nouveaux, qui, pour ne pas changer, peuvent être joués en coopération. Pour mémoire, l’initiative permet à tous les joueurs inscrits sur la plateforme d’essayer le temps d’un weekend les productions en question avec l’ensemble des mises à jour gratuites, modes de jeu, fonctionnalités. Et ce sans aucune condition. Cette semaine, c’est un trio éclectique qui se laissera approcher. Voici le programme du weekend sur Steam.

WWE 2K23

Avis aux amateurs de catch qui n’auraient pas encore craqué pour WWE 2K23, le jeu est maintenant jouable gratuitement sur Steam jusqu’au lundi 7 août à 17h. Cette nouvelle itération de la franchise phare a de quoi plaire aux amateurs de la discipline. Entre graphismes améliorés, fonctionnalités étendues, roster complet de Superstars et de Légendes WWE ou encore l’arrivée de nouveaux modes de jeu, cet épisode a totalement convaincu les fans.

L’essai Steam vous permettra donc d’essayer le nouveau mode de jeu Wargames, qui pourrait se résumer en un chaos multijoueur en 3v3 et 4v4, sur deux rings installés côte à côte. Celles et ceux qui voudront une expérience plus chill ce weekend se tourneront vers le mode Univers de la WWE, le terrain de jeu idéal pour jouer sans se prendre la tête. Quant aux joueurs qui ne jurent que par le mode solo, rendez-vous dans le mode Superstar, où vous devez faire de votre petit catcheur une étoile montante de la discipline au travers de deux scénarios.

PlateUp!

Changement de registre. Steam met les petits plats dans les grands avec PlateUp ! Un petit jeu indépendant de gestion mouvementé, qui vous demande de tenir votre restaurant, le tout avec des éléments de roguelite. Un savoureux mélange qui lui vaut les louanges de celles et ceux qui l’ont acheté. Sur la plateforme, le titre cumule près de 10 000 évaluations extrêmement positives. Partez de zéro, choisissez vos plats, composez votre menu, améliorez votre équipement en installant de nouveaux appareils, gérez l'accueil des clients et dépassez vos objectifs avec l’aide de quatre autres joueurs. Si l’on devait résumer grossièrement ce jouable gratuitement sur Steam ce weekend, ça tiendrait en une phrase : Overcooked rogue-like avec de la gestion et des clients à servir en multi.

Si vous souhaitez tester gratuitement ces deux jeux ce weekend, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre sur leurs pages Steam puis de cliquer sur l’encart vert avec la mention « Jouer au jeu ». A partir de là le téléchargement se lance et le tour est joué. Comme d’habitude, les heureux élus profitent d’une réduction plus ou moins conséquente pendant la même période afin de tenter ceux qui auraient été conquis par la période d’essai. En prime, les joueurs de Chorus peuvent récupérer un pack gratuitement jusqu'au 5 août à 19h00. Il contient un set de cosmétiques et de nouvelles armes.