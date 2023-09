Chaque semaine, les plus grosses plateformes en ligne font des offres que l'on ne peut pas rater. Le jeudi, c'est l'Epic Games Store qui offre systématiquement un ou plusieurs jeux gratuitement, le vendredi, c'est au tour de Steam de faire un petit geste pour ses utilisateurs. Soit ce sont des jeux gratuits offerts une bonne fois pour toutes, soit ce sont des jeux jouables gratuitement pendant un temps limité, généralement le temps d'un long week-end. Dans tous les cas, il y a bien des jeux gratuits au programme chaque fin de semaine sur Steam.

Un nouveau jeu jouable gratuitement sur Steam

Pour clore ce mois de septembre, Steam vous propose donc un jeu gratuit jouable dans son intégralité durant quelques jours. Aucune condition pour en profiter si ce n'est de télécharger la bête directement depuis sa fiche dans le magasin Steam. C'est donc RPG Maker MV qui sera offert quelques jours sur Steam. Un jeu, ou plutôt un outil, qui permet de créer ses propres RPG justement. Bien connu de la communauté, RPG Maker MV est plutôt puissant et surtout suffisamment accessible pour permettre aux néophytes de s'y mettre eux aussi. Vous pourrez ainsi créer vos propres univers et les proposer aux autres joueurs. Un jeu très apprécié sur Steam notamment grâce aux très nombreuses ressources dont il dispose. Pas besoin d'être un véritable artiste, votre imagination suffira.

Un autre jeu gratuit disponible, et il est déjà incontournable

Si vous êtes un habitué de Steam, vous n'avez certainement pas loupé la sortie de Counter Strike 2, la nouvelle version du FPS ultra populaire de Valve. Refonte graphique, nouvelle physique, nouveaux modèles… CS2 est disponible depuis peu et c'est déjà un véritable carton. Il fallait s'en douter. Plusieurs millions de joueurs se sont rués sur les serveurs, le jeu a même atteint un pic de plus d'un million de joueurs en simultané. Un lancement titanesque donc pour ce qui se présente comme étant l'un des meilleurs FPS compétitifs du moment. En tout cas, personne ne semble s'en plaindre, bien au contraire.

Et un Mario Kart like pour la route ?

Cerise sur le gâteau, cette fin septembre est également marquée par la sortie free-to-play de Disney Speedstorm, jeu de course ultra-coloré qui met en vedette une foule de personnages Disney dans des courses endiablées façon Mario Kart. Le jeu passe dès aujourd'hui en free-to-play sur consoles et PC, notamment sur Steam, après quelques mois d'early access. Les avis sont quelque peu divisés pour le moment, mais beaucoup s'accordent à dire que le jeu en a sous le capot et qu'il propose suffisamment de fun pour y passer quelques heures en profitant d'une bonne dose de fan-service. Courses folles, environnements ultra-colorés, personnages cultes… si vous aimez Disney, pourquoi ne pas tenter ?

Le concept est vraiment identique à celui de Mario Kart. On fonce à toute vitesse sur des circuits inspirés d'environnements Disney, bien entendu, et on peut utiliser tout un tas de bonus pour entraver nos adversaires. Le jeu profite de son passage en free-to-play pour lancer en même temps sa saison 4 «The Cave of Wonders», qui promet son lot d'événements, de nouveautés, de défis et bien entendu, de récompenses. En plus de Steam, Disney Speedstorm est disponible sur PS5, Xbox Series et Switch.