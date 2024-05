Comme bien souvent, Steam permet aux joueurs d’approcher plusieurs jeux gratuitement le temps d’un gros week-end. S’ils ne sont pas offerts, ils restent bel et bien gratuits puisqu'ils sont accessibles et parfaitement jouables dans leur intégralité sans avoir à débourser un seul centime. La seule chose, c’est que l’offre est limitée dans le temps et après ça, même si votre progression est conservée, il faudra passer à la caisse pour continuer votre partie. Mais vous pouvez aussi compter sur Steam pour vous faire une petite ristourne.

Deux gros jeux gratuit sur Steam le temps d'un week-end !

Cette semaine, ce sont deux très gros jeux bien connus des amateurs de stratégie qui sont proposés gratuitement pendant quelques jours. Soyons honnêtes, en faire le tour en si peu de temps va être difficile puisque, en plus d’être chronophages, ils sont sacrément costauds, mais qu’à cela ne tienne, vous pouvez toujours vous régaler de nombreuses heures.

Le premier n’est nul autre que Company of Heroes 3, jeu de stratégie tactique basé sur les grands fronts de la Seconde Guerre mondiale. Incarnez des troupes d’élite de ce conflit historique et remportez la victoire en usant non seulement de tout un tas de troupes différentes, mais aussi de votre sens stratégique. C’est ça qui fera toute la différence. Company of Heroes 3 a été grandement salué par les joueurs et la critique bien qu’il ne soit pas exempt de défauts et reste à ce jour l’un des meilleurs représentants du genre. Le jeu sera jouable gratuitement dans son intégralité tout ce week-end jusqu’au 13 mai dans la journée. Vous retrouverez le jeu directement sur sa page Steam.

Le roi de la stratégie, c'est lui !

L’autre titre gratuit sur Steam ce week-end propose une autre époque et un autre type de stratégie. Il s’agit de Crusader Kings 3, véritable monument dans sa catégorie. Le jeu vous propose de faire prospérer un royaume sur plusieurs générations en réglant différents conflits internes et politiques avec les autres peuples. La vie trépidante d’une dynastie s’offre à vous. En revanche, il faudra faire des choix judicieux pour ne pas voir votre tête attachée à la base d’une guillotine. Crusader Kings 3 a reçu une quantité folle d’éloges et s’impose comme un véritable ténor du genre. Tous les fans vous le diront, c’est l’un des jeux les plus addictifs de sa génération, rien que ça.

Crusader Kings 3 sera lui aussi jouable gratuitement tout le week-end jusqu’au 13 mai dans la journée. Profitez-en dès maintenant sur Steam.