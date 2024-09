Se faire un petit PC de compétition a clairement un coût, mais il est rapidement rentabilisé par la pléthore de jeux gratuits que l’on ne retrouve pas sur consoles. Entre les cadeaux hebdomadaires de l’Epic Games Store, ceux de Prime Gaming, et parfois ceux de GOG à conserver, le prix de la machine est vite compensé. Il n’a jamais été autant possible de jouer sans ruiner, d’autant que Steam propose régulièrement des essais gratuits permettant aux joueurs d’élargir leurs horizons avec des titres variés. Après quelques semaines de disette, place justement au retour des jeux gratuits du weekend sur Steam.

Trois jeux gratuits Steam ce weekend

C’est le rendez-vous du weekend pour les joueurs PC en mal de jeux dans leur bibliothèque. Hormis quelques exceptions comme en ce mois de septembre, Steam propose presque chaque fin de semaine de tester gratuitement une ou plusieurs productions. Il s’agit généralement de titres ayant une forte composante multijoueur, mais il arrive parfois que les joueurs puissent profiter de l’offre dans leur coin avec des productions davantage orientées solos. Cette initiative permet alors à l’ensemble des utilisateurs d’avoir temporairement un accès gratuit et complet aux heureux sélectionnés, et ce sans concession. Tous les modes de jeu sont disponibles, les joueurs peuvent alors profiter l’ensemble des contenus et mises à jour gratuites déployées après leur sortie, etc. Ces essais permettent clairement de se faire une idée avant un éventuel achat. Ce weekend, ce sont donc trois jeux qui sont gratuits sur Steam, et ce jusqu'au lundi 30 septembre.

Cross Blitz

On ouvre le bal avec Cross Blitz, le RPG mêlant jeux de cartes, combats aussi tactiques que frénétiques et roguelite. Un combo détonnant qui vous demandera de faire preuve de stratégie à mesure que vous progressez dans l’histoire, collectez de nouvelles cartes et débloquez différentes synergies entre elles. La construction du deck a forcément une place très importante, d’autant que le challenge se corse graduellement, vous poussant à exploiter les meilleures combinaisons possibles pour venir à bout de vos ennemis. Ce jeu gratuit Steam a reçu des milliers d’avis très positifs des joueurs, qui apprécient sa campagne riche (une trentaine d’heures) et son système de combat bien ficelé.

Squad gratuit sur Steam en ce moment

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Squad est de ces FPS tactiques qui ont une jolie aura et ont fidélisé une communauté. Le titre s’appuie sur des batailles à grande échelle réunissant 100 joueurs et où vous pouvez conduire des hélicos, blindés et autres véhicules d’infanterie pour prendre l’avantage lors des escarmouches. Dans la veine de Hell Let Lose, ce jeu gratuit Steam se veut réaliste, avec des déplacements plus lents et un accent mis sur la communication et le travail d’équipe. Ce n’est clairement pas pour ceux qui préfèrent le côté arcade des FPS modernes, mais au moins vous aurez l’occasion de l’essayer afin de voir s’il est fait pour vous ou non. À l’heure où ces lignes sont écrites, Squad cumule tout de même plus de 130 000 avis très positifs.

Shapelab 2024

Place à l’OVNI des jeux gratuits Steam du weekend. Shapelab 2024 se présente davantage comme une application VR qu’un jeu à part entière. Le titre, tout de même facturé 70€ habituellement, permet de créer des modèles en 3D grâce à tout un tas de fonctionnalités et d’outils très complets. Ce n’est clairement pas pour tout le monde, mais celles et ceux qui aiment la sculpture virtuelle ou qui sont équipés d’un casque peuvent donc y jeter un œil gratuitement pendant quelques jours.