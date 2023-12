D'une manière générale, Steam, c'est le repère des bons plans, des promotions alléchantes, et des cadeaux inattendus. Même si vous n'avez pas forcément envie de mettre la main au portefeuille, la plateforme a pensé à tout. Le week-end dernier par exemple, elle a proposé à ses utilisateurs d'essayer trois jeux gratuitement. Il est d'ailleurs encore possible de les tester sans frais supplémentaires, mais il va falloir faire très vite. En plus, vous n'allez sûrement pas vouloir passer à côté des productions qu'on va vous décrire.

Trois jeux gratuits sur Steam, mais plus pour longtemps

On commence par GTFO, et là, il faudra avoir le cœur bien accroché, et les réflexes aiguisés. C'est un jeu en coopération de survie et d'horreur en vue à la première personne. On incarne des prisonniers qu'on a obligés à naviguer dans un environnement souterrain complexe et effrayant. Le but étant, en escouade de quatre joueurs, d'explorer les niveaux de fond en comble et d'y accomplir des objectifs divers et variés. Attention, le jeu est considéré comme étant véritablement dur et punitif. Il faut donc être rusé, bien diviser les tâches, et prendre gare à ce qui se trouve autour de soi. Dans le cas contraire, la défaite est quasiment garantie face aux créatures qui occupent les lieux. Si ça vous intéresse, c'est gratuit pendant encore 10h sur Steam.

Le suivant sur la liste s'appelle Chivalry 2, un nom qui ne vous est sûrement pas inconnu. Enfilez votre meilleure tenue de chevalier, car vous partez au combat. On est face à un jeu multijoueur qui s'inspire grandement des batailles médiévales. Au menu, combats à l'épée, à la lance, à l'arc, sièges de châteaux à grande échelle, catapultes, bref, il y a de quoi faire. Pour vous donner une idée de l'ampleur que peuvent atteindre les parties, ça peut aller jusqu'à 64 joueurs en train de se mettre sur la figure. C'est réellement prenant, en particulier avec des amis pour venir pousser des cris de guerre à vos côtés. Difficile de ne pas avoir envie d'y jeter un œil. Tout comme GTFO, vous avez 10h pour l'essayer gratuitement sur Steam, alors foncez.

Un dernier jeu gratuit à tester dès maintenant

On termine avec Mechabellum, le dernier jeu que vous pouvez tester sur Steam sans débourser le moindre centime. Une fois encore, il ne reste que peu de temps pour ce faire, alors ne traînez pas. C'est un jeu de stratégie auto-battler vous proposant de diriger une armée de mechs et de prendre part à des batailles PvP sur la planète Far-Away. L'expérience est aussi axée sur la personnalisation et le développement des unités avant le combat, ce qui lui donne une dimension stratégique assez intrigante. Il ne sera pas facile de venir à bout des mechs ennemis, alors il faudra bien comprendre leurs forces et faiblesses au lieu de foncer tête baissée.