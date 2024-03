Vous connaissez la musique, la plateforme Steam propose parfois de tester des jeux gratuitement, et ce weekend, vous en avez 2 à découvrir. Et vous n'allez pas vouloir les rater.

Steam est de retour, et il est accompagné d'une bonne nouvelle. Comme souvent, la plateforme de Valve a des promotions alléchantes pour ses utilisateurs. Une réduction sur un titre en particulier ? Pas exactement. Cette fois, vous allez pouvoir essayer deux jeux, et ce, sans avoir besoin de mettre la main au portefeuille. On ne dit jamais non à ce type d'offre. En plus, vu les titres concernés, on a clairement aucune raison de faire l'impasse dessus. L'un d'entre eux est d'ailleurs bien connu.

Deux jeux gratuits à faire ce weekend sur Steam

On commence par le gros morceau, c'est-à-dire Chivalry 2, disponible gratuitement sur Steam. C'est la suite du célèbre jeu où on se met sur la figure en armures de chevaliers, à coups de lance, d'épée ou de massue, entre autres. D'une manière générale, les combats sont véritablement exaltants, et on prend plaisir à se lancer à l'assaut de nos adversaires. A l'époque, le premier opus a rencontré un succès monstrueux. Donc forcément, c'est sans surprise qu'on en a vu un nouveau arriver. Mais est-ce qu'il était à la hauteur de son aîné ?

La réponse est oui. Déjà, dans nos colonnes, on lui a donné la note de 7/10, ce qui est plutôt bon. Une fois encore, c'est les affrontements qui valent vraiment le détour, avec en plus une ambiance travaillée et un excellent sound design. Pour finir de vous convaincre, il suffit de regarder la moyenne du jeu sur Steam. Elle est à « Très positive » pour 27 513 évaluations. C'est tout simplement énorme, et ça vous montre bien l'ampleur de la licence. Et là, vous avez l'opportunité de le faire, le temps d'un weekend, sans faire chauffer la carte bleue. Que demande le peuple ?

L'autre titre gratuit sur Steam pendant 3 jours, c'est Deceive Inc. Cette fois, on change d'ambiance, avec une expérience multijoueur basée sur l'espionnage, la discrétion et le camouflage. Tous les joueurs incarnent des espions, et leur but est de récupérer l'objectif de la mission, avant de s'enfuir. Le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui peut toucher le jackpot. Vous l'aurez compris, il va falloir user de ruse et de nombreux gadgets pour être victorieux. Ne le loupez pas, il vaut vraiment le coup.

Un autre jeu est arrivé, et il est gratuit

Si ces jeux ne sont pas votre tasse de thé, alors on a une autre solution pour vous. Enfin, c'est plutôt Steam qui la possède. En effet, un autre titre a récemment débarqué sur la plateforme, et il est... totalement gratuit ! Il s'agit de Blackwave, qui vous plonge dans l'univers de la piraterie, dans une expérience multijoueur assez amusante. En vérité, il est sorti depuis un bon moment, mais il vient tout juste de passer en free-to-play. Par conséquent, c'est LE moment idéal pour aller le découvrir. Les notes sont bonnes, et même s'il y a eu quelques pépins rapportés par la communauté, le studio s'est chargé de s'occuper d'une bonne partie d'entre eux.