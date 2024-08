Steam, la célèbre plateforme de distribution de jeux vidéo, propose régulièrement des titres gratuits permettant aux joueurs de découvrir de nouvelles expériences sans dépenser un centime. Parmi ces jeux, trois titres se distinguent par leur diversité et leur originalité. Voici un tour d'horizon de ces jeux disponibles gratuitement, offrant chacun une expérience unique.

Des jeux à découvrir gratuitement sur Steam

Le premier d'entre eux sur Steam est Hollow Survivors: Prologue. Une introduction gratuite à ce qui semble être un jeu d'action et de survie prometteur. Le joueur y incarne un personnage luttant pour sa survie dans un monde peuplé de créatures menaçantes. Le gameplay se concentre sur des combats dynamiques et une gestion des ressources limitée, où chaque choix compte. L'un des aspects marquants de ce prologue est la tension constante qui règne dans l'univers du jeu. Les ennemis apparaissent en grand nombre, poussant le joueur à adopter des stratégies efficaces pour éviter d'être submergé. Le jeu met également l'accent sur l'amélioration des compétences du personnage, ce qui permet de progresser plus facilement au fil des vagues d'ennemis. En tant que prologue, ce jeu gratuit sert d'introduction aux mécanismes de base et à l'atmosphère du titre complet. Le tout est récupérable gratuitement depuis sa page Steam.

Le second jeu gratuit Steam est TCG Card Shop Simulator: Prologue. Il offre aux joueurs une expérience unique en les mettant dans la peau d'un propriétaire de boutique de cartes à collectionner. Ce jeu de simulation se concentre sur la gestion d'un commerce où il faut acheter, vendre, et échanger des cartes pour développer son entreprise.

Le prologue introduit les bases de la gestion d'une boutique. Avec des éléments comme l'acquisition de stocks, l'organisation de tournois et la satisfaction des clients. Le joueur doit également gérer les finances de la boutique, trouver les meilleures offres pour les cartes et anticiper les tendances du marché pour maximiser ses profits. Ce titre se distingue par son approche détaillée de la gestion et son immersion dans le monde des cartes à collectionner, un domaine passionnant pour de nombreux joueurs. Vous pouvez récupérer le jeu sur sa page Steam.

Double doses de gestion

Le troisième jeu gratuit Steam est Supermarket Together. Un titre coopératif où les joueurs travaillent ensemble pour gérer un supermarché. Ce jeu se concentre sur la collaboration entre joueurs pour organiser les rayons, servir les clients et maintenir l'inventaire du magasin.

Le gameplay est centré sur la coordination et la communication, chaque joueur ayant un rôle spécifique à jouer dans la gestion du supermarché. Les tâches varient de la gestion des stocks à la gestion des caisses, en passant par l'accueil des clients. La difficulté réside dans la nécessité de travailler en équipe pour maximiser l'efficacité du magasin tout en répondant aux demandes croissantes des clients. Le dernier jeu gratuit Steam peut se trouver sur cette page. Une fois ajouté à votre bibliothèque il sera conservé à vie.

