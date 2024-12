Comme souvent, Steam profite de la fin de semaine pour offrir quelques cadeaux. En général, ce sont des jeux gratuits. Qu’ils soient à garder définitivement, ou accessibles durant une période limitée, les jeux gratuits sont réguliers sur Steam. Il arrive même parfois que des revendeurs tiers offrent eux-mêmes des clés de jeux, comme Fanatical, un régulier. En cette fin de semaine, c’est d’ailleurs un mélange de tout ça qui est proposé aux joueurs, et même un peu plus encore.

Un jeu gratuit pour une durée limitée pour commencer

Sur Steam, c’est un très gros jeu qui est proposé gratuitement quelques jours de manière à ce que vous puissiez en profiter. Cette période de gratuité vous permet de jouer au jeu dans son intégralité comme si vous l’aviez acheté ce qui veut dire que tout le contenu (hors DLC) est accessible et que vous pouvez même conserver votre progression. Cette semaine, le jeu n’est autre que Black Desert, un très gros MMO signé Pearl Abyss.

Ça fait bien longtemps que le titre n’a plus besoin de faire ses preuves et il est régulièrement jouable gratuitement. Durant un gros weekend, vous pouvez donc vous lancer dans l’aventure, découvrir les très nombreuses classes disponibles, dont la toute dernière, Deadeye, et commencer à explorer le monde seul ou avec des amis. Black Desert est jouable gratuitement sur Steam jusqu’au 23 décembre au matin. Vous pouvez en profiter depuis sa page de magasin.

Un autre jeu gratuit pour Steam à garder définitivement cette fois

Gratuit toujours, grâce a Fanatical cette fois, vous pourrez mettre la main sur un jeu gratuit à garder définitivement. Il s’agit du jeu de plateforme ScourgeBringer, salué par la critique et les joueurs. Avec sa direction artistique atypique, le jeu propose un périple au challenge plutôt relevé et à la boucle de gameplay évolutive. Typé rogue-lite, le jeu vous permettra d’améliorer les compétences de votre héroïne afin d’explorer davantage les environnements qui seront toujours de plus en plus hostiles. À bien des égards, ScourgeBringer rappelle également les belles années Metroid et autres jeux du genre.

Pour récupérer ScourgeBringer, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur la page Fanatical du jeu, de s’inscrire sur le site en liant son compte Steam et de réclamer son cadeau. Steam demande toutefois d’avoir un compte actif sur lequel vous avez au moins dépensé 5 euros.

Un second jeu gratuit est à racupérer et à ajouter à votre bibliothèque, Distant Space 2. Il est quant à lui à attraper directement depuis sa page Steam. Il s'agit d'un petit jeu indé minimaliste qui rappel grandement les bon vieux shooter de l'époque comme Space Invader ou encore Asteroid. Un grosse vibe retro à l'ancienne.

ScourgeBringer gratuit sur Steam via Fanatical

Distant Space 2 à récupérer sur Steam directement.

Un DLC gratuit et des cadeaux à gagner

Pour finir, Steam propose aussi quelques bonus gratuits. Vous pouvez notamment récupérer le DLC Train Sim World 2 : Sherman Hill : Cheyenne - Laramie Route directement sur sa page Steam, afin d’agrandir votre collection et vos options dans le célèbre jeu de gestion et de simulation de train. Et si vous êtes du genre à mettre le nez un peu partout sur Steam, dans les soldes, dans la section des Steam Awards pour voter, etc. vous pouvez tenter de remplir quelques objectifs afin de mettre la main sur un bon paquet d'autocollants exclusifs à cette période hivernale. Rendez-vous à cette adresse pour en profiter.