Steam gâte une nouvelle fois ses joueuses et joueurs avec des jeux gratuits, ainsi que de beaux cadeaux à récupérer rapidement pour des titres qui ont fait leurs preuves.

Après une folle nuit pour toute la planète gaming animée par les Game Awards 2024, il est temps de continuer un peu plus la fête. Pour bien finir la semaine, les joueuses et joueurs PC sont une nouvelle fois gâtés. De jolies choses s'offrent à vous sur Steam. Découvrez de nouveaux jeux gratuits ainsi que de beaux cadeaux.

Un tas de jeux gratuits sur Steam et plus encore

Hier, l'Epic Games Store lançait son calendrier de l'Avent avec un premier jeu mystère offert dévoilé. Mais Steam n'est pas en reste de surprises pour sa communauté. Ainsi, plusieurs jeux sont jouables gratuitement, temporairement ou à jamais.

D'abord, il y a Squad 44, le très bon FPS en JcJ se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale. Lui, vous avez tout le week-end pour en profiter sans débourser un sou. Jusqu'à lundi, prenez part à la bataille sans tarder ! Notez en outre que si le titre vous plait, il est également disponible à l'achat à moitié prix, pour 14€ au lieu de 28€ jusqu'au 19 décembre. Pour en profiter, rendez-vous simplement sur la page Steam du jeu.

Passons maintenant à un jeu gratuit à garder à vie. Il s'agit de RIOT Civil Unrest, un jeu de stratégie en temps réel dans lequel vous incarnez une horde ou les forces de police. L'offre est valable jusqu'à demain, samedi 14 décembre, via Fanatical. Une petite condition supplémentaire pour le récupérer : il faut vous inscrire à la newsletter du site et y lier votre compte Steam. Faites vite, car le nombre de clés offertes est limité.

Ce n'est pas tout, puis que Steam vous fait un autre beau cadeau ! Jusqu'au 19 décembre (10h), vous pouvez récupérer le DLC « Starborn Phoenix Ship » de No Man's Sky, et ce à titre totalement gracieux. Ainsi, vous profiterez d'un nouveau vaisseau exclusif. Notez d'ailleurs que le DLC peut être récupéré sur sa page dédiée même sans posséder le jeu de base. Cependant, si No Man's Sky vous intéresse vraiment, il profite également d'une belle promotion en ce moment. Il est à 23,59€ au lieu des 59,99€ habituels (-60%).

© Hello Games / 505 Games

Enfin, un beau cadeau attend les joueuses et joueurs de Helldivers 2. Ainsi, récupérez gratuitement l'armure TR-117 Alpha Commander directement sur Steam. Comme le précise la description, elle se destine aux « guerriers qui sont tellement forts et confiants qu'ils n'ont pas besoin d'être rassurés ». Là, toutefois, il vous faut bien posséder le jeu de base. Faites vite, vous avez jusqu'au 19 décembre (10h), pour l'obtenir !

© Arrowhead Game Studios / Sony Interactive Entertainment