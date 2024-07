Comme ça arrive souvent, plusieurs jeux sont gratuits sur Steam. Il ne s’agit pas de gros hits gratuits pour un temps limité cette fois, mais bel et bien de jeux à ajouter à sa collection et à conserver indéfiniment. Comme avec l’Epic Games Store, il n’y a absolument aucune condition si ce n’est posséder un compte sur la plateforme de Valve. À noter que pour l’un d’entre eux, il y aura tout de même une petite manipulation à faire sur un site partenaire.

Un jeu gratuit toujours dispo à récupérer

Ce sont donc deux jeux Steam qui sont actuellement récupérables gratuitement. Le premier d’entre eux est un jeu de combat multijoueur et minimaliste qui fera parfaitement l’affaire pour passer le temps avec des camarades. Wanba Guerriers est un jeu qui ne paye pas de mine. On y incarne une pléthore de personnages au design ultra simpliste qui semble même être crayonné. Armés et prêts à en découdre, ces avatars se mettent joyeusement sur la tronche dans des combats acharnés et volontairement approximatifs. Le fun avant tout.

Pour récupérer gratuitement Wanba Warriors sur Steam, il faut passer par le site Fanatical, un modeste site de revente qui offre de temps à autre des jeux comme ici. Il suffit de s’inscrire puis de suivre la courte marche à suivre dispo sur la page du jeu afin de recevoir une clé à valider sur Steam. Ça prend deux minutes et c’est sans condition évidemment.

Un nouveau jeu gratuit sur Steam !

Le second jeu gratuit est quant à lui bien plus facile d’accès puisqu’il est directement récupérable sur Steam. Il s’agit de Drawful 2, un party game qui pourrait être comparé à Garlic Phone. Dans Drawful 2, vous devez dessiner et/ou découvrir ce que représentent les dessins, souvent très moches, d’autres joueurs. Un gameplay ultra simple et rapidement addictif qui ne manquera pas d’arracher quelques fous rires. Sur Steam, malgré de récentes notes assez moyennes, le jeu est très bien noté.

Drawful 2 est donc récupérable gratuitement dès maintenant directement depuis sa page Steam. Le jeu est gratuit jusqu’au 28 août 2024, 19h. Vous avez le temps pour vous décider.

Quelques cadeaux supplémentaires

Enfin, en plus de ces deux jeux gratuits, plusieurs nouveaux cadeaux tout aussi gratuits viennent s’ajouter à la déjà très grosse collection de petites choses à débloquer sur Steam. Dans la grande famille des objets numériques pour personnaliser votre page de profil, s’ajouteront donc un nouvel avatar animé en l’honneur des tower defense, une bordure d’avatar elle aussi animée et en l’honneur des tower defense, ainsi qu’un autocollant animé (toujours) représentant un petit crâne qui explose. Ces objets sont totalement gratuits là où habituellement ils nécessitent d’échanger des points que l’on cumule, cela dit gratuitement, en utilisant Steam et ses services.

Vous pourrez retrouver tout ces objets numériques dans la boutique Steam dédiée.

Source : Steam, Fanatical